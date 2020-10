Zväz obchodu odporúča, aby sa ľudia na plošnom testovaní zúčastnili

Bratislava 28. októbra (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR odporúča pracovníkom obchodu, aby sa dali otestovať v rámci víkendového plošného testovania na nový koronavírus. Uviedol to pre TASR prezident ZO SR Martin Katriak.



"Napriek tomu, že testovanie je dobrovoľné a vzhľadom na úlohy, ktoré obchodníci majú pred sebou, im odporúčame, aby sa na testovaní zúčastnili a o výsledku testovania svojich zamestnávateľov informovali," spresnil Katriak.



"Veríme, že na testovaní sa zúčastní čo najväčší počet zamestnancov v obchode. Pre prípad, že budú pozitívne testovaní, tam si veľa nepomôžeme, budeme sa musieť správať podľa príslušného uznesenia vlády SR a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR," informoval.



V prípade, ak sa zamestnanec z najrôznejších dôvodov rozhodne nezúčastniť sa na testovaní, situácia sa podľa Katriaka skomplikuje. "Ak bude následná úprava taká, ako platí doteraz, v prípade predavačov budeme mať veľmi ťažkú situáciu, pretože títo nebudú môcť nastúpiť do zamestnania. To bude mať prípadný dosah na činnosť obchodu," poznamenal.



"Veríme však, že zamestnanci, predavači, predavačky pochopia, že ide o istú záväznú úpravu, a keď nevykonajú test, tak budú musieť (zamestnávateľ aj zamestnanci) dodržiavať stanovené pravidlá hry. Verím, že situácia nebude taká, aby sme museli zatvárať obchody," povedal.



Pokiaľ ide o testovanie, obchodníci nemajú podľa Katriaka od štátnych autorít oficiálne odporúčania či usmernenia. Je to vec vyložene odborného a organizačného charakteru, ktorý musia zabezpečiť príslušné orgány a inštitúcie.



"Avšak v súvislosti s prácou v obchode si myslíme, že počas obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania by malo byť zrušené pravidlo osobitného času predaja pre seniorov, teda počas núdzového stavu pre prípad obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania by mali byť obchody prístupné pre každú vekovú kategóriu rovnako," podčiarkol Katriak.



Zväz obchodu SR podľa Katriakových slov už vo svojom skoršom stanovisku k celoplošnému testovaniu konštatoval, že ho podporuje s tým, aby bolo dobrovoľné a nebola 10-dňová karanténa ako postih za netestovanie sa.



"Sme relatívne spokojní s tým, že autority prijali aj náš názor a testovanie je vykonávané. Napriek tomu, že sa objavilo a konštatovalo viacero nedostatkov v testovaní, myslíme si, že ide o dobrý počin a že ďalšie etapy testovania sa už vyvarujú problémov," dodal prezident ZO SR.