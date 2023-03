ZO SR: Protiinflačná garancia obchodu je lepšie riešenie ako regulácia

Bratislava 20. marca (TASR) – Protiinflačná garancia obchodu je lepšie riešenie ako regulácia. Uviedla to Zuzana Holičková, výkonná tajomníčka Zväzu obchodu (ZO) SR v súvislosti s piatkovou (17. 3.) dohodou agrorezortu a obchodných reťazcov na trojmesačnom zmrazení cien potravín.



Iniciátormi dohody sú podľa Holičkovej samotní obchodníci, ktorí v diskusii s ministerstvom pôdohospodárstva prejavili dobrú vôľu riešiť pretrvávajúci inflačný tlak na spotrebiteľské ceny. "Ide o prejav našej spoločenskej zodpovednosti smerom k nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva na Slovensku, ktorým chceme týmto krokom zachovať dostupnosť potravín dennej potreby. Ako zástupca slovenských obchodíkov združených v Zväze obchodu SR oceňujem prístup Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, že nepodľahlo škodlivým regulačným tendenciám. Konštruktívnou diskusiou sme z iniciatívy obchodu dospeli k riešeniu stabilizácie spotrebiteľských cien základných potravín na Slovensku formou dlhodobej garancie. Spoločným cieľom tejto iniciatívy je snaha obchodu o tlmenie inflácie, aby sme udržali spotrebiteľské ceny v prijateľných hladinách, no bez škodlivej regulácie trhu," vysvetli Filip Kasana, viceprezident ZO SR.



Je podľa neho však potrebné si uvedomiť, že maloobchodné ceny sú odrazom cenotvorby v rámci fungovania celej agro-potravinárskej vertikály od poľnohospodárov a chovateľov, cez výrobcov potravín až po obchod. "Maloobchodné ceny preto neodrážajú ľubovôľu obchodníkov v bezbrehom zvyšovaní obchodných marží, ako je to často prezentované. Z tohto dôvodu MPRV vyzvalo aj zástupcov potravinárov združených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore a Potravinárskej komore Slovenska, aby v rámci spoločenskej zodpovednosti taktiež aplikovali pri cenotvorbe ústretový prístup v záujme spotrebiteľa," dodal Kasana.