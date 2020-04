Zväz obchodu: Seniori nakupujú skoro ráno, nie vo vyhradených hodinách

Bratislava 4. apríla (TASR) - Seniori nakupujú skoro ráno, nie v hodinách vyhradených len pre nich. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak pri hodnotení prvého týždňa fungovania sprísnených opatrení nariadených vládou pre nový koronavírus v obchodných prevádzkach.



"Naše skúsenosti potvrdili skúsenosti z prvých dvoch dní, teda, že seniori nakupujú v skorých ranných hodinách a v čase 9.00 až 12.00 h sú predajne poloprázdne alebo úplne prázdne," spresnil.



Tlak ostatnej verejnosti pociťujú podľa Katriaka obchodníci potom v popoludňajších hodinách, najmä vo väčších mestách a územných celkoch, aj v spojitosti s povinnými rozstupmi.



"Niekde ich občania dodržujú úplne, niekde menej, avšak pracovníci predajní nemajú dostatočný vplyv ani moc, aby usmerňovali vonkajší režim. Niekde preto vzniká nervozita. Spory, ktoré vznikajú pred obchodmi, a nie je ich málo, sa snažíme riešiť pokojným spôsobom. V prípade potreby musíme zavolať miestne úrady alebo políciu, avšak vzhľadom na ich iné akútnejšie problémy, sa pomoci málokedy dostane," informoval Katriak.



Poznamenal, že podľa doterajších skúseností obchodníci poskytujú buď ochranné rukavice, alebo dezinfekciu rúk, na mnohých miestach oboje. "S istými obavami očakávame situáciu v piatok popoludní a v sobotu, keďže ide o hlavné nákupné dni a čas rodinných nákupov. Z týždenného obratu sa v týchto dvoch dňoch realizuje asi 45 až 50 % obratu," upozornil.



"S nepríjemným pocitom očakávame najmä situáciu v malých obciach, kde býva v sobotu otvorené do 12. alebo 13. hodiny, avšak teraz sú z tohto času vyčlenené tri hodiny, od 9.00 do 12.00 h, pre seniorov," zdôraznil Katriak.



Avizoval, že na budúci týždeň môžu vzniknúť problémy vo štvrtok (9. 4.) a v sobotu (pretože v piatok, nedeľu a pondelok budú predajne zatvorené). "Obchodníci súhlasia s filozofiou riešenia ochrany obyvateľstva počas nákupov, ale nie konkrétnymi riešeniami," zdôraznil.



"S našimi návrhmi sme sa obrátili na autority, ale doteraz sme nedostali adekvátnu odpoveď. Výnimkou boli ministri Richard Sulík (SaS) a Ján Mičovský (OĽaNO), ale nevieme, či ich hlasy rozhodnú na ústrednom krízovom štábe," dodal prezident ZO SR.