ZO SR: Vítame rozhodnutie vlády zatvoriť väčšinu maloobchodov

Bratislava 16. marca (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR víta rozhodnutie vlády SR zatvoriť väčšinu maloobchodných prevádzok. Uviedla to v stanovisku zväzu generálna sekretárka ZO SR Ľubica Schulczová v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami vyvolanými novým koronavírusom.



"Zväz obchodu SR víta opatrenia vlády SR zamerané na ochranu životov a zdravia pracovníkov v odvetví obchodu. Uvedomujeme si pritom, že na zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva Slovenska je nevyhnutné zabezpečiť plynulé zásobovanie potravinami, liekmi, hygienickými potrebami, pohonnými hmotami a niektorými ďalšími tovarmi," priblížila.



ZO SR podľa Schulczovej však upozorňuje spotrebiteľov a zákazníkov, že na zabezpečenie týchto úloh je však potrebná aj disciplína a súčinnosť všetkých obyvateľov. "Potravín v obchodoch a našich skladoch je dostatok a ďalšie plynulé zásobovanie zabezpečujeme v spolupráci s našimi dodávateľmi," podčiarkla.



Prioritou všetkých obchodníkov je podľa nej čo najlepšia obsluha zákazníkov, preto sa tovar dopĺňa čo najrýchlejšie. "Zbytočné a panické nákupy by mohli viesť ku krátkodobým výpadkom niektorých tovarov," zdôraznila.



"Vyzývame preto všetkých spotrebiteľov, aby nakupovali len rozumné množstvá potravín a predchádzali zbytočnému predzásobovaniu a najmä plytvaniu potravinami. Zároveň prosíme našich zákazníkov, aby preukázali solidárnosť a trpezlivosť s našimi pracovníkmi, predovšetkým predavačmi, pokladníkmi, dokladačmi tovaru, vodičmi a ďalšími pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na zabezpečení dostatku tovarov v predajniach. Pracujú v mimoriadne sťažených podmienkach, vystavení zvýšenému riziku, pričom mnohí z nich majú deti, ktoré nemôžu byť v školách, škôlkach a ďalších zariadeniach," doplnila.



ZO SR podľa nej vyzýva vládu SR a ústredný krízový štáb, aby do skupiny povolaní, o ktoré bude mať vláda prioritný záujem pri riešení situácie s výskytom nového koronavírusu (zdravotnícki pracovníci, silové zložky a iné), boli zaradení aj pracovníci obchodov s potravinami.