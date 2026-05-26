Zväz obchodu: Zvýšené miestne dane prinesú rast cien potravín
Legislatívny návrh je v Národnej rade SR už v druhom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Poslanecký návrh na zavedenie osobitnej miestnej dane pre maloobchodné prevádzky spôsobí zvýšenie cien potravín a zatváranie predajní na vidieku. Upozornil na to Zväz obchodu (ZO) SR v reakcii na poslanecký návrh strany SNS na zmenu zákona o miestnych daniach. ZO SR vyjadruje znepokojenie a zásadný nesúhlas s týmto legislatívnym návrhom.
Zväz pripomenul, že poslaneckým návrhom sa navrhuje oprávnenie pre obce a mestá stanoviť akúkoľvek bezlimitnú sadzbu dane pre stavby s maloobchodnými prevádzkami nad 500 štvorcových metrov (m2) a pre obchodné domy nad 1500 m2. Legislatívny návrh je v Národnej rade SR už v druhom čítaní.
„Z hľadiska dôsledkov ide o škodlivý politický návrh, ktorým by dostali samosprávy bezlimitný bianko šek na stanovenie akejkoľvek sadzby dane,“ podčiarkol prezident ZO SR Filip Kasana.
ZO SR zdôrazňuje, že aktuálne platná právna úprava umožňuje obciam všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb, ktorá nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb. To znamená, že samosprávy už teraz disponujú právomocou stanoviť osobitne aj pre maloobchodné prevádzky zvýšenú ročnú sadzbu dane, avšak so zákonným limitom.
„Z praktického hľadiska by sa zavedenie dodatočného daňového zaťaženia pre maloobchodné prevádzky s vysokou pravdepodobnosťou premietlo do zvýšenia konečných cien pre spotrebiteľov, a to aj v segmente základných potravín. Rovnako môže spôsobiť zatváranie menej rentabilných obchodov v lokalitách vidieka, čím by sa tzv. potravinové púšte na Slovensku ešte viac rozšírili,“ podčiarkol Kasana.
V súčasnosti sa nosné mestské prevádzky podľa ZO SR podieľajú na existencii menej rentabilných obchodov na vidieku. Ak sa neprimerane zaťažia nosné prevádzky, môže to mať za následok uzavretie predajní na vidieku bez ohľadu na to, či zvýši sadzbu daná obec.
„Zväz obchodu SR preto upozornil viacerých predstaviteľov vlády, že dosah tohto legislatívneho návrhu je v rozpore so snahou vlády zabezpečiť lepšiu dostupnosť potravín a ich cenovú stabilitu,“ dodal Kasana.
Ekonomické dôsledky tohto návrhu budú podľa ZO SR v úplnom rozpore so zámerom štátu prísť s pozitívnymi opatreniami, ktoré by mali dať impulz pre rast ekonomiky. Naopak, tento návrh podľa zväzu prinesie vyššie náklady pre predajne, ktoré sa premietnu do konečných cien pre spotrebiteľov, ďalej prehĺbenie potravinových púští na slovenskom vidieku, nižšiu investičnú aktivitu, ako aj nižšiu produktivitu a vyššiu neistotu v podnikateľskom prostredí.
