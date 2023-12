Zo zákona o dani z minerálneho oleja sa má vypustiť protiústavná časť

Bratislava 8. decembra (TASR) - Zosúladenie s nálezom Ústavného súdu (ÚS) SR, zníženie administratívnej záťaže a legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z praxe. Aj to je zámerom návrhu novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok posunuli do druhého čítania.



Novelu tohto zákona prijatú ešte v roku 2017 napadla na ÚS skupina vtedajších opozičných poslancov. Sťažovatelia v podaní uvádzali, že došlo k nesúladu s princípom ochrany hospodárskej súťaže v spojení s právom podnikať.



Ústavný súd v roku 2021 rozhodol, že ustanovenia zákona týkajúce sa podmienky pre vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok, a to minimálneho objemu predaja 10 miliónov litrov a základného imania vo výške 500.000 eur, nie sú v súlade s Ústavou SR. Aktuálnou novelou sa majú tieto ustanovenia zo zákona vypustiť.



Okrem tejto zmeny je cieľom návrhu podľa predkladateľa zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane, ako aj legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe. Okrem spotrebnej dane z minerálneho oleja sa viaceré podobné úpravy týkajú aj spotrebnej dane z tabakových výrobkov a z alkoholických nápojov.



Účinnosť novely predkladateľ navrhuje od 1. júla 2024.