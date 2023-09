Zobrali do úvahy pripomienky SR v rámci Euro 7,podmienky sú miernejšie

Bratislava 25. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) zobrala do úvahy pripomienky Slovenska a siedmich ďalších štátov v rámci nariadenia Euro 7. SR spolu s ďalšími siedmimi krajinami od predstavenia návrhu normy Euro 7 upozorňovala, že obsahuje nerealistické termíny. Presadilo sa, aby sa ľahké úžitkové vozidlá mohli registrovať 42 mesiacov a ťažké úžitkové vozidlá 60 mesiacov od začiatku uplatňovania nariadenia, ak nebudú plniť normu Euro 7. V pondelok na to upozornil hovorca Ministerstva dopravy (MD) SR Martin Petro.



"Snažili sme sa dohodnúť, aby automobilový priemysel v čase, keď sa pripravuje na prechod k elektromobilite alebo k vodíku, nemusel vynakladať ďalšie veľké investície na úpravu súčasných spaľovacích motorov, ktoré by mali pri ľahkých úžitkových vozidlách v roku 2035 skončiť," uviedol minister dopravy Pavol Lančarič. Upozornil na to, že ak by automobilky museli vynaložiť veľké investície do novej prísnej emisnej normy, viedlo by to k zvýšeniu cien pre konečných spotrebiteľov.



Rada EÚ navrhla pragmatické zmeny v pôvodnom návrhu Európskej komisie, pričom v nich zohľadňuje aj environmentálne a zdravotné ciele. Zachovávajú sa existujúce skúšobné podmienky a emisné limity (stanovené v norme Euro 6) pre vozidlá kategórie M1 a N1 (osobné automobily a dodávky). V prípade vozidiel kategórie M2 a M3 (autobusy a autokary) a vozidiel kategórie N2 a N3 (ťažké úžitkové vozidlá) sú emisné limity nižšie a skúšobné podmienky mierne upravené v porovnaní s normou Euro 6.



Hlasovanie ešte neznamená definitívne schválenie normy Euro 7, legislatívny proces je približne v polovici. O pár týždňov sa o norme bude rokovať v Európskom parlamente.



"Samozrejme, privítali by sme, aby poslanci zaujali podobný postoj ako Rada pre konkurencieschopnosť. Po prijatí pozície Európskeho parlamentu sa začnú trialógy a vyjednávanie medzi jednotlivými inštitúciami. Boli by sme radi, ak by sa k dohode dospelo ešte počas španielskeho predsedníctva. Španielsko pristúpilo k rokovaniam veľmi racionálne, čo musím oceniť," uzavrel Lančarič.



Euro 7 stanovuje limity pre emisie, ktoré nie sú výfukovými plynmi, ako sú častice z bŕzd a pneumatík. Zahŕňa aj minimálne výkonnostné požiadavky na životnosť batérií v elektromobiloch a zavádza prísnejšie požiadavky na životnosť vozidiel. V nariadení sa tiež stanovuje používanie moderných technológií a nástrojov na monitorovanie emisií.