< sekcia Ekonomika
Zmodernizovali infraštruktúry v Leviciach a vo Veľkých Kozmálovciach
Práce trvali zhruba jeden rok a vyžiadali si náklady 40.059. 677 eur bez DPH.
Autor TASR
Levice 24. marca (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dokončili rozsiahlu modernizáciu železničnej infraštruktúry v železničných staniciach Levice a Veľké Kozmálovce. Práce trvali zhruba jeden rok a vyžiadali si náklady 40.059.677 eur bez DPH. Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Modernizácia priniesla obnovené výhybky, staničné zabezpečovacie zariadenia, diaľkové ovládanie a ďalšie kľúčové prvky železničnej infraštruktúry. Zvýšila sa tým bezpečnosť a spoľahlivosť nielen pre prevádzkyschopnosť železníc, ale aj pre cestujúcu verejnosť. Projekt bol realizovaný v dvoch samostatných častiach, každá z nich sa zameriavala na konkrétne úseky a technologické celky železničnej infraštruktúry.
V železničnej stanici Levice sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia. Práce zahŕňali obnovu výhybiek so zvýšenou únosnosťou železničného spodku a vybudovanie elektrického ohrevu výhybiek, ktorý zabezpečuje bezproblémovú prevádzku aj počas zimy. Modernizované bolo aj trakčné vedenie a vonkajšie osvetlenie, pričom elektroinštalácie v priestoroch dotknutých rekonštrukciou zabezpečovacieho zariadenia boli upravené podľa súčasných štandardov.
Súčasťou projektu bolo vybudovanie nového staničného zabezpečovacieho zariadenia a zriadenie nových priecestných konštrukcií, ktoré získali moderný vizuálny informačný systém HAVIS. Na stanici sa vybudovalo elektronické zabezpečovacie zariadenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť železničnej prevádzky, ako aj elektrický zabezpečovací systém (EZS), ktorý chráni objekty pred neoprávneným vniknutím. Úpravy transformovne zabezpečili navýšenie výkonov potrebných pre nové zariadenia.
V železničnej stanici Veľké Kozmálovce sa uskutočnila rekonštrukcia staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia tretej kategórie vrátane priecestných zariadení. Súčasťou rekonštrukcie bola aj obnova železničného zvršku a spodku vrátane koľají a výhybiek, ktorá zvýšila spoľahlivosť a odolnosť trate. Pre cestujúcich bolo vybudované nové ostrovné nástupište.
Modernizácia zahŕňala aj úpravy trakčného vedenia, stavebné úpravy výpravnej budovy, rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia v stanici a na zastávkach Tlmače a Hronské Kľačany, ako aj modernizáciu transformačnej stanice, ktorá podporuje spoľahlivé napájanie všetkých nových zariadení.
Realizované práce umožnili dosiahnuť normové parametre trate. Odstránil sa nevyhovujúci stav železničného zvršku a spodku, čím sa zabezpečila efektívnejšia údržba a zníženie nákladov na prevádzku. Stavba v Leviciach bola uvedená do predčasného užívania 12. septembra 2025, stavba vo Veľkých Kozmálovciach 9. decembra 2025. Celý projekt bol oficiálne ukončený 30. decembra 2025.
