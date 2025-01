Roštek: Zodpovedné riadenie firiem môže pomôcť pri získaní investícií

Bratislava 18. januára (TASR) - Zatiaľ čo environmentálne a sociálne aspekty ESG princípov (spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť podniku) sú všeobecne známe, tak správa alebo riadenie procesov je často prehliadaným tretím pilierom týchto štandardov. Tento pilier by mal byť rovnako dôležitou súčasťou nielen veľkých podnikov, ale aj malých a stredných firiem, pričom zodpovedné riadenie im môže zvýšiť šance na získanie investícií aj zákazníkov. Upozornila na to partnerka advokátskej kancelárie Ružička and Partners a expertka na ESG Naďa Roštek.



"Zodpovedné riadenie spoločnosti vytvára pevný základ, na ktorom stojí udržateľný a dlhodobo úspešný podnik," uviedla Roštek s tým, že v praxi určuje napríklad ako firma prijíma rozhodnutia, riadi riziká a komunikuje s externými partnermi.



Správa a riadenie procesov sa zameriava najmä na dodržiavanie etických princípov, podporu rovnosti a rôznorodosti na manažérskych a riadiacich pozíciách a zakladá si aj na transparentnosti firiem, ktoré by mali zverejňovať informácie o svojich financiách alebo vlastníckej štruktúre. Rovnako podniky by mali včasne identifikovať a riadiť riziká spojené s podnikaním, ako napríklad znečistenie životného prostredia či vplyv na miestnu komunitu ľudí.



Tretí pilier ESG pomáha podnikom budovať dôveru a reputáciu. Firmy s transparentnými a etickými riadiacimi procesmi vďaka nemu získavajú aj dôveru zákazníkov, investorov a obchodných partnerov. "V súčasnosti sa stále viac kladie dôraz na udržateľnosť. Dôvera je jedným z najcennejších aktív podniku," zdôraznila Roštek. Zodpovedné riadenie pomáha firmám predchádzať právnym, finančným aj reputačným problémom. Zabezpečuje tiež, že podnikanie je nielen ziskové, ale aj udržateľné a zodpovedné.



Ide o oblasť, ktorú je tiež možné ľahko a rýchlo upraviť a zmeny zaviesť bez veľkých nákladov. Expertka na ESG odporúča začať jednoduchými krokmi, ako je vytvorenie etického kódexu, zavedenie základných kontrolných mechanizmov a rozdelenie zodpovednosti. Dôležitá je podľa nej aj pravidelná a otvorená komunikácia s partnermi a zamestnancami. Zároveň dodala, že zodpovedné riadenie podniku môže byť rozhodujúcim faktorom a zvýšiť šance na získanie investícií alebo zákazníkov.



ESG je v rámci EÚ pevne stanovené v legislatíve, pričom kľúčovým predpisom je Smernica o podávaní správ o udržateľnosti podnikov, ktorá zavádza povinnosť pre väčšie firmy zverejňovať údaje o svojich ESG aktivitách. Smernica je doplnená o Európske štandardy pre podávanie správ o udržateľnosti (ESRS), ktoré stanovujú požiadavky pre transparentné a jednotné podávanie správ. Roštek dodala, že v oblasti zodpovedného riadenia sa štandardy venujú témam ako etické správanie, protikorupčné opatrenia, ochrana údajov a riadenie rizík.