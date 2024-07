Prieskum: Zodpovednosť a udržateľnosť firiem je v SR dôležitou témou

Bratislava 19. júla (TASR) - Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť firiem je pre slovenskú populáciu dlhodobo dôležitosťou témou. Až 82 % obyvateľov si myslí, že spoločenská zodpovednosť by mala byť súčasťou základných hodnôt každej firmy a 86 % ľudí sa domnieva, že firmy by mali investovať do udržateľných technológií a znižovať svoj vplyv na životné prostredie. Informovala o tom spoločnosť Ipsos Slovakia na základe svojho aktuálneho prieskumu.



"Na druhej strane takmer dve tretiny opýtaných sa domnievajú, že firmy nerobia dostatočné kroky, pokiaľ ide o podporu udržateľnosti a etických praktík," uviedla expertka Ipsos Slovakia Paula Ivanková. Približne polovica opýtaných podľa agentúry ďalej deklaruje, že pri rozhodovaní o nákupe produktu alebo služby je pre nich dôležité, či sa daná firma správa spoločensky zodpovedne.



V porovnaní s rokom 2020 kontinuálne klesala dôležitosť spoločenskej zodpovednosti firiem pri nákupe a ľudia sú v súčasnosti menej ochotní priplácať si za zodpovedné produkty alebo služby. Spoločnosť Ipsos Slovakia špecifikovala, že ochota ľudí priplatiť si za zodpovednosť dosahovala najvyššiu úroveň v roku 2021. V danom roku deklarovalo 70 % opýtaných, že boli ochotní priplatiť si za výrobok, ktorý je šetrný k životnému prostrediu alebo ktorého čiastka z predaja je venovaná na spoločensky prospešný projekt.



V súčasnosti sa podľa prieskumu počet obyvateľov ochotných priplatiť si za spoločensky zodpovedné produkty znížil na 53 % dôsledkom viacerých kríz. Až 87 % populácie od firiem ďalej očakáva, že by svojim zákazníkom mali pomáhať správať sa zodpovedne.



Z prieskumu vyplynulo, že takmer tri štvrtiny populácie považujú svoje spotrebiteľské správanie za udržateľné a etické. Napriek tomu, väčšina ľudí nie je ochotná výrazne obmedzovať svoje pohodlie či vynakladať finančné prostriedky na udržateľnejší spôsob života. "Len 17 % uvádza, že sa snaží žiť udržateľne, aj keď to pre nich znamená vyššie náklady a obmedzenie pohodlia," doplnila Ivanková.