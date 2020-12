ZOMOS sa hlási k pripomienke k novele zákona o verejnom obstarávaní

Bratislava 22. decembra (TASR) - Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) sa hlási k hromadnej pripomienke neziskových organizácií k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní. Zjednodušenie a urýchlenie procesov nákupov tovarov, služieb a stavebných prác z verejných zdrojov podľa ZOMOS nesmie byť na úkor zníženia informácií z procesov, ktoré sa dostanú verejnosť, a tým sú vystavené verejnej kontrole. TASR o tom informoval predseda združenia Peter Uhlár.



Návrh novely podľa Uhlára prijalo ZOMOS s rozpakmi. "Nesúhlasíme s vyčlenením nezanedbateľnej časti verejných zákaziek úplne spod procesov regulovaných zákonom a ponechanie týchto procesov iba v rukách verejných obstarávateľov. Zákon musí garantovať minimálne štandardy verejnej kontroly," zdôraznil. Dané ustanovenie zákona bude podľa Uhlára problémom najmä v samospráve, predovšetkým v menších obciach, ktoré tak budú čoraz väčší objem verejných prostriedkov určených na nákupy používať mimo akejkoľvek verejnej kontroly. Ako poznamenal, pretrvávajúci problém by sa tak prijatím navrhovanej novely zákona ešte prehĺbil.



Päť mimovládnych organizácií v spoločnom vyhlásení uviedlo, že novela pravidiel pre verejné obstarávanie, ktorú predstavil podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina), zužuje priestor na verejnú kontrolu zákaziek a výrazne zväčšuje možnosti politikov či úradníkov prideliť zákazky vopred vybraným firmám. Mimovládne organizácie, konkrétne Transparency International Slovensko (TIS), Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Aliancia Fair-play a Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), preto zbierajú podpisy pod hromadnú pripomienku.



Novela zákona by mala podľa Holého verejné obstarávania zrýchliť a stransparentniť. Pre celú oblasť podlimitných zákaziek chce Úrad vlády SR zaviesť nový postup nakupovania. Má existovať štátny systém sledovania vývoja cien, cez ktorý by sa mali sledovať priemerné trhové ceny za nákupy verejnej správy. Zvýšenie transparentnosti má podľa Holého priniesť aj rozšírenie okruhu povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.