Zomrel jeden z najvplyvnejších finančníkov a bývalý šéf Fedu

Washington 9. decembra (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel cez víkend bývalý šéf americkej centrálnej banky (Fed) Paul Volcker. Informovali o tom agentúra Reuters a spravodajská televízia CNBC.



Bol to práve Volcker, ktorý počas vlády Jimmyho Cartera a Ronalda Reagana dokázal posunúť pozíciu šéfa centrálnej banky medzi najsledovanejšie posty v ekonomike, ale najmä skrotiť vysokú infláciu. Navyše, v reakcii na finančnú krízu pred 10 rokmi navrhol opatrenie neskôr známe ako "Volckerovo pravidlo," ktoré reguluje podnikanie komerčných bánk.



Volcker pôsobil na čele Fedu v rokoch 1979 až 1987. Na začiatku 80. rokov dokázal stlačiť vysokú infláciu na prijateľnú úroveň prudkým zvyšovaním úrokových sadzieb. Zatiaľ čo napríklad v roku 1965 za vlády prezidenta Lyndona Johnsona sa miera inflácie pohybovala okolo 1 %, v marci 1980 už dosahovala takmer 15 %.



Fed pod vedením Volckera začal prudko zvyšovať úrokové sadzby, ktoré v júli 1981 dosiahli rekordných 22,36 %. Na porovnanie, počas finančnej krízy od decembra 2008 do decembra 2015 sa hlavná úroková sadzba pohybovala v pásme od 0 do 0,25 %. Do dvoch rokov od zvýšenia úrokových sadzieb na vyše 22 % stlačil Volcker infláciu v USA pod 3 % a ukončil tak obdobie známe pod označením Obdobie veľkej inflácie.



Viacerí mu však jeho kroky vyčítajú, keďže ekonomika sa dostala do recesie. Pred poslednou recesiou v rokoch 2008 - 2009 to bola práve recesia v rokoch 1981 - 1982, ktorá bola najväčšou od Veľkej hospodárskej krízy. Nezamestnanosť dosiahla v roku 1982 takmer 11 %, čo bola najvyššia miera nezamestnanosti od 40. rokov 20. storočia.



Podľa zástancov jeho menovej politiky však Volcker dokázal vytvoriť priestor na neskorší stabilný rast ekonomiky a dlhodobý rast na finančných trhoch, čo od začiatku 90. rokov minulého storočia znamenalo prosperitu pre milióny Američanov.



V roku 2009 sa stal hlavným finančným poradcom prezidenta Baracka Obamu, aby pomohol pri riešení dôsledkov finančnej krízy. Práve Volcker navrhol neskôr známe Volckerovo pravidlo, ktoré bráni bankám realizovať príliš riskantné investície. Cieľom bolo zabrániť opakovaniu krízy.



Volcker bol známy aj tým, že nereagoval na kritiky politikov a to isté radil aj súčasnému šéfovi Fedu Jeromovi Powellovi. Keď minulý rok Trump viackrát ostro skritizoval Fed a najmä Powella za podľa neho "bláznivo" vysoké úrokové sadzby, Volcker Powellovi poradil, aby kritiku jednoducho ignoroval.