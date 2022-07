Zomrel generálny tajomník OPEC Mohammad Barkindo

Abuja 6. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Mohammad Barkindo nečakane zomrel. Oznámil to v stredu Mele Kyari, výkonný riaditeľ nigérijskej spoločnosti National Petroleum. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barkindo (63 rokov) mal koncom tohto mesiaca po šiestich rokoch odstúpiť z funkcie generálneho tajomníka ropného kartelu.



Kyari na sociálnej sieti Twitter uviedol, že Barkindo zomrel v utorok (5. 7.) neskoro večer. Jeho smrť je "veľkou stratou pre jeho najbližšiu rodinu, National Petroleum, Nigériu, OPEC a globálnu energetickú komunitu," dodal.



Podľa Kyaria Barkindo zomrel niekoľko hodín po stretnutí s nigérijským prezidentom Muhammadom Buharim a po svojom prejave na energetickom samite v Abuji.



Barkindo v prejave povedal, že ropný a plynárenský priemysel je vyčerpaný v dôsledku dlhoročných nedostatočných investícií, a vyhlásil, že problémy s dodávkami ropy na trhy by sa mohli zmierniť, ak by sa umožnil jej prísun z Iránu a Venezuely.