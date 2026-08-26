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Zoom Communications očakáva nižší zisk, ako odhadujú analytici
Zoom Communications odhaduje, že jej tržby za tretí kvartál budú v rozmedzí 1,275 až 1,28 miliardy USD.
Autor TASR
San Francisco 26. augusta (TASR) - Americká technologická firma Zoom Communications, ktorá je poskytovateľom videokonferenčných služieb, očakáva, že vo svojom účtovnom treťom kvartáli, čiže za august až október, dosiahne upravený zisk v pásme 1,46 až 1,48 USD (1,25 až 1,27 eura) na akciu. Firma je tak opatrenejšia ako analytici, ktorí prognózujú, že jej zisk bude na úrovni 1,50 USD na akciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zoom Communications odhaduje, že jej tržby za tretí kvartál budú v rozmedzí 1,275 až 1,28 miliardy USD. Analytici oslovení v prieskume spoločnosti LSEG predpokladajú, že budú vo výške 1,28 miliardy USD. Za druhý kvartál firma vykázala tržby v sume 1,28 miliardy USD, čiže mierne prekonala odhad analytikov, že budú v objeme 1,27 miliardy USD.
Opatrné projekcie spoločnosti Zoom Communications signalizujú, že bojuje s tvrdou konkurenciou zo strany rivalov, ako sú Microsoft Teams a Google Meet, a to aj napriek tomu, že vo svojich službách rozširuje funkcie umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1662 USD)
Zoom Communications odhaduje, že jej tržby za tretí kvartál budú v rozmedzí 1,275 až 1,28 miliardy USD. Analytici oslovení v prieskume spoločnosti LSEG predpokladajú, že budú vo výške 1,28 miliardy USD. Za druhý kvartál firma vykázala tržby v sume 1,28 miliardy USD, čiže mierne prekonala odhad analytikov, že budú v objeme 1,27 miliardy USD.
Opatrné projekcie spoločnosti Zoom Communications signalizujú, že bojuje s tvrdou konkurenciou zo strany rivalov, ako sú Microsoft Teams a Google Meet, a to aj napriek tomu, že vo svojich službách rozširuje funkcie umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1662 USD)