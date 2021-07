Zoom prevezme poskytovateľa cloudového softvéru Five9 za 14,7 mld. USD

San José 19. júla (TASR) - Poskytovateľ videokonferenčných služieb Zoom Video Communications prevezme americkú firmu Five9, podnikajúcu v oblasti cloudového softvéru za 14,7 miliardy USD (12,46 miliardy eur). Pre Zoom je to prvá miliardová akvizícia.



Podielnici Five9 dostanú 0,5533 akcie Zoomu za každú akciu Five9. To hodnotní akciu Five9 na 200,28 USD, čo je o 13 % viac v porovnaní s jej piatkovou (16. 7.) zatváracou cenou 177,60 USD. Transakciu, ktorú by Zoom chcel dokončiť v 1. polroku 2022 a ktorá má firme pomôcť pri rozširovaní služby Zoom Phone, ešte musia schváliť akcionári.



Akvizícia, o ktorej Zoom informoval v noci na pondelok, je druhou najväčšou v americkom technologickom sektore v tomto roku po plánovanom prevzatí Nuance Communications koncernom Microsoft za 16 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1802 USD)