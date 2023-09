Chovanec: Analýza IEP o odpadoch je utópia s chybami a nepresnosťami

Bratislava 25. septembra (TASR) - Analýza Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) o odpadoch je utópia s množstvom chýb a nepresností. Hodnovernosť a relevantnosť celej štúdie znížil inštitút neodbornou interpretáciou dát aj infografikou. Zhodnotil to Zväz odpadového priemyslu (ZOP) s tým, že najvážnejším dôsledkom chýbajúceho strategického plánovania v sektore odpadov je pokračovanie vo výstavbe liniek na mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ).



"Výsledkom je materiál odtrhnutý od reality slovenského odpadového hospodárstva, poplatný podnikateľským a atavistickým skupinám, bez vízie na reálne zníženie našej závislosti od skládok," uviedol zväz. Infografika v štúdii podľa neho vyvoláva dojem, že Slovensku hrozí záplava zariadení na energetické využitie odpadov.



Zväz považuje MBÚ za mrhanie financiami. Plánovaná kapacita zariadení zároveň neodráža reálnu potrebu nízkovýhrevného tuhého alternatívneho paliva (TAP) na Slovensku. "Namiesto toho, aby sa naplno využil energetický potenciál nerecyklovateľného odpadu v modernom zariadení na energetické využívanie odpadu, bude sa jeho úpravou v zariadeniach MBÚ plytvať zdrojmi, aby sa finálne transformoval na nízkovýhrevné TAP," poznamenal generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec.



Budovanie zariadení MBÚ v takom rozsahu, ako je uvedené v štúdii, teda 600.000 ton, nemá podľa zväzu žiadne ekonomické ani environmentálne opodstatnenie. Poukázal, že jediným výsledkom bude zvýšenie ceny za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom pre ľudí. Prehĺbi sa aj závislosť od skládok.



ZOP odporúča zvážiť výrobu nízkovýhrevného TAP zo zmesového komunálneho odpadu, respektíve obmedziť jeho produkciu len na potrebu cementární. Potrebu TAP musí potvrdiť zo strany cementární. "Bez splnenia tejto podmienky nemá žiaden zmysel MBÚ integrovať do systému nakladania s komunálnymi odpadmi v SR," podotkol.