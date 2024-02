ZOP: Zber a spracovanie textilného odpadu by sa mali vysúťažiť

Bratislava 1. februára (TASR) - Zväz odpadového priemyslu (ZOP) je znepokojený, akým smerom sa uberá príprava povinného zberu textilného odpadu. Ten má byť vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane Slovenska zavedený k 1. januáru 2025. ZOP sa prikláňa k názoru, že by sa služby zberu, triedenia a spracovania odpadu mali obstarávať transparentnou súťažou a nemali by sa zveriť do rúk jednej monopolnej organizácie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), upozornil vo štvrtok.



"Nevidíme jediný dôvod, prečo by mal mať textil napríklad oproti plastom alebo papieru výnimočné postavenie cez osobitný systém ovládaný jedným monopolným zoskupením. Môžeme sa rozprávať o spôsobe a intenzite kontroly trhu orgánmi štátnej správy alebo o dominantných a menej dominantných poskytovateľoch služby, ale nevytvárajme rámec iba pre jedného hráča," zdôraznil generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec.



Zväz podľa neho eviduje iba symbolické aktivity orgánov štátnej správy smerujúce k diskusii k povinnému zberu textilu. Nečinnosť orgánov štátnej správy je však podľa ZOP v protiklade s angažovaním sa združenia Satex, ktoré bolo založené významným hráčom na trhu s textilným odpadom - Ekocharitou.



Práve Satex predstavil navrhované textové znenie zákona, ktorým sa upravuje povinný zber textilného odpadu. V návrhu určuje práva a povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov textilných výrobkov. Návrh predpokladá vznik jedinej monopolnej organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre textil na základe poverenia od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"Ekocharitu a Satex si vážime ako rešpektovaných tvorcov trhu s textilným odpadom, s takto koncipovaným preberaním iniciatívy z ich strany však zásadne nesúhlasíme," uviedol Chovanec. Jediným a výhradným orgánom, ktorý by mal určovať podmienky fungovania trhu s textilným odpadom, je podľa neho MŽP, a to bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. "ZOP chápe, že výhodou vytvorenia monopolu sú nižšie transakčné a administratívne náklady, ale pri monopolnom systéme hrozí zneužívanie postavenia na trhu a riziko neproduktívnych nákladov, ktoré nie sú tlačené konkurenciou nadol," dodal.



ZOP preto vyzval ministerstvo životného prostredia, aby bezodkladne našlo ľudské kapacity a prevzalo iniciatívu tvorcu trhových podmienok v oblasti textilného odpadu. Ak tak podľa ZOP neurobí, spochybní transparentnosť celého systému povinného zberu textilu ešte pred jeho spustením v januári 2025.



Združenie Satex však s tvrdeniami ZOP nesúhlasí a tvrdí, že ide o nedorozumenie. Satex predložil na MŽP návrh zákona, ktorý navrhuje funkčný systém povinného zberu textilu a ktorý vychádza z návrhu smernice EÚ, štúdie, ktorá bola vypracovaná pre MŽP, ako aj z výstupov pracovnej skupiny pre textil, ktorá bola aktívna na MŽP. "Tento návrh zákona neobsahuje časť, ktorá by navrhovala monopolný charakter takejto budúcej OZV. Charakter budúcej OZV je ešte predmetom diskusií medzi členmi Satex a MŽP," upozornil Juraj Kunák zo Satex.



ZOP podľa neho zrejme disponuje interným dokumentom, ktorý nebol predložený na MŽP, a vychádza tak z neoverených informácií. "Združenie Satex sa so ZOP dohodlo na spoločnom stretnutí k tejto téme," dodal Kunák.