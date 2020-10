ŽOS Trnava dodá elektrické jednotky národným dopravcom

Trnava 14. októbra (TASR) - Najväčšia dielňa na opravy železničných vozňov v strednej Európe ŽOS Trnava, s ročným obratom 100 miliónov eur, má aktuálne uzatvorené kontrakty na dodávku 54 elektrických jednotiek pre národných dopravcov Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) a České dráhy (ČD), ktoré realizuje s firmou Škoda Transportation, a zároveň na revíziu 750 nákladných vagónov pre české Cargo. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Miloš Kyselica.



Ako ďalej uviedol, ŽOS sa v súčasnej dobe v konzorciu so Škoda Transportation podieľa na výrobe 25 kusov elektrických jednotiek EMU 220, EMU 310 pre ZSSK a pre potreby dopravy v Juhomoravskom kraji to bude 29 nových elektrických jednotiek. "Tiež oživujeme 23 elektrických jednopodlažných jednotiek typu EMU 220 a EMU 310 pre ZSSK a budeme oživovať 29 samostatných vložených vozňov pre Juhomoravský kraj ako súčasť EMU 310. Do týchto jednotiek sa komfortne zmestí až 310 cestujúcich," uviedol Kyselica.



Spolupráca na projekte ČD pre Juhomoravský kraj sa začne v roku 2021 a jednotky budú odovzdané klientovi do konca roka 2022. "Ekologické české elektrické jednopodlažné jednotky Regiopanter sú medzi cestujúcimi veľmi obľúbené a som rád, že realizáciou takýchto projektov rozvíjame naše skúsenosti v novom segmente - výrobe elektrických vlakových jednotiek," doplnil generálny riaditeľ ŽOS.



ŽOS Trnava sa posledné roky viac zameriava aj na revízie nákladných vagónov pre európske spoločnosti ako Deutsche Bahn, rakúske OBB či švajčiarske SBB. Kapacita závodu v oblasti revízii je až 6000 vozňov ročne. Najnovšou zákazkou je revízia 750 nákladných vagónov pre české Cargo, ktorá sa bude realizovať v rokoch 2021/2022.



V oblasti strojárskej výroby ŽOS Trnava uzatvorila nový kontrakt s významným partnerom v oblasti výroby koľajových vozidiel. Ide o výrobu zváraných podskupín vagónov, ktoré budú dodávané do viacerých závodov objednávateľa ako komponenty pre finálnu montáž. "Keďže ide o rozšírenie výrobného sortimentu, znamená to pokrytie časti našej výrobnej kapacity z dlhodobého hľadiska, pričom plánovaná produkcia predstavuje pre rok 2021 objem tržieb na úrovni jeden milión eur s potenciálom ďalšieho nárastu v nasledujúcich rokoch," dodal Kyselica.