ŽOS Trnava posilnili o štyri menšie české spoločnosti

Trnava 2. októbra (TASR) - Trnavská spoločnosť na revízie, opravy, modernizácie osobných vozňov a vývoj a výrobu nákladných vagónov ŽOS Trnava, a. s., sa rozšírila o štyri výrobné spoločnosti. K železničným opravovniam v Trnave a vo Zvolene pribudli do skupiny české podniky. Informoval o tom predseda predstavenstva Vladimír Poór.



Podnik akvizíciou dopĺňa a podporuje hlavnú činnosť v opravách a modernizáciách vozňov a koľajových vozidiel. "Je to logické spojenie a synergia s hlavným biznisom našej skupiny," uviedol Poór. Spoločnosť sa rozšírila o firmy so sídlom v Studénke - DOPP TRADE CZ, ktorá vyrába diely pre železničné koľajové vozidlá, tiež výrobcu interiérových prvkov MSV interiér. Pribudla aj MSV Metal, a. s., s priemyselnou kováčskou výrobou a kovovýroba Kovárna MSV.



Kúpou dlhoročných partnerov a dodávateľov dielov v oblasti revízií a modernizácií trnavská spoločnosť podľa neho zavŕšila dvojročné vyjednávania. "Hoci z pohľadu celkových tržieb skupiny sú nové spoločnosti menšie, ich prínos v synergii s našimi možnosťami prinesie našim domácim aj zahraničným partnerom komplexnejšie služby pod jednou strechou," komentoval akvizíciu Poór.



ŽOS Trnava, a. s., je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Korene podniku siahajú k prvej opravovni železničných vozňov na území Slovenska. Už v auguste 1925 bola vo Vozovke Trnava vykonaná prvá revízia na nákladnom vozni. V októbri 1994 vznikla akciová spoločnosť ŽOS Trnava.