ŽOS Trnava pripravuje spustenie vlastnej elektrárne

Trnava 28. decembra (TASR) - V rámci obnovy a modernizácie energetického manažmentu spoločnosti ŽOS Trnava je aj vybudovanie fotovoltickej elektrárne. Za spoločnosť o tom TASR informoval Ľudovít Tóth.



Fotovoltika bude inštalovaná na strechách troch výrobných hál. "Už od leta 2021 bol badateľný postupný nárast cien energií, ktorý nemal racionálny základ. Preto mnohí očakávali, že trend bude dočasný a ceny začnú klesať. Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine bolo jasné, že táto kríza bude dlhodobá. V tej chvíli sme vo vedení rozhodli o realizácii opatrení na zlepšenie energetickej spotreby," uviedol podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Miloš Kyselica.



Aplikované boli opatrenia na okamžité šetrenie energiami, ako sú optimalizácia zariadení s vysokou spotrebou, optimalizácia tepelného komfortu či sledovanie, vyhodnocovanie a úprava režimov odberu. "Chceme vybudovať moderný a optimalizovaný energetický manažment s prvkami ESG stratégie. Začali sme detailným energetickým auditom, ktorý nám ukázal rezervy," doplnil finančný riaditeľ Juraj Kantor.



V ďalšej fáze pristúpila spoločnosť k investíciám do lokálnej výroby elektrickej energie, keďže energie tu dnes predstavujú približne 8 % variabilných nákladov. "Vybudovali sme elektráreň s 1100 panelmi na strechách budov. Jej inštalovaný maximálny výkon 451 kWp predstavuje približne 5,5 % plánovanej spotreby. Výkon elektrárne budeme postupne zvyšovať. Aktuálne máme pripravený plán, ktorý počíta s výkonom až do 1000 kWp," informoval riaditeľ správy majetku spoločnosti Ján Štuhl.



Fotovoltická elektráreň je už hotová a mala by byť skolaudovaná v prvom kvartáli 2023. Druhá etapa sa začne inštaláciou ďalších panelov v roku 2024. "Prvá vlastná elektráreň pomôže len čiastočne. Navyše, počas letných víkendov budeme produkovať a predávať príliš lacnú energiu. Aj preto máme už prichystané plány počítajúce okrem fotovoltickej produkcie energie z našich striech aj s inštaláciou solárnych panelov na voľných pozemkoch v rámci závodu a s vlastným uskladnením nespotrebovanej energie," doplnil Kyselica.