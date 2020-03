ŽOS Trnava šije rúška, ponúkne ich aj obyvateľom mesta

Trnava 17. marca (TASR) - V trnavskom závode Železničné opravovne a strojárne (ŽOS) šijú tvárové rúška pre zamestnancov sami, do konca týždňa ich ponúknu aj obyvateľom Trnavy. Krajčírske dielne, ktoré zvyčajne pracujú na poťahoch pre osobné vlakové vozne, od víkendu zmenili na šijacích strojoch strih. V rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu sa rozhodli zabezpečiť pre zamestnancov a spolupracovníkov rúška z bavlnenej tkaniny vo vlastnej réžii. Informoval o tom výkonný riaditeľ Zdenko Lančarič.



"Denne ušijeme asi 400 rúšok. Do konca týždňa máme vybavených všetkých zamestnancov, spolupracovníkov a obchodných partnerov nachádzajúcich sa v areáli závodu. Prebytok plánujeme ponúknuť do našej železničnej lekárne a ďalším verejným zariadeniam," uviedol Lančarič. O možnosti zakúpiť si rúška bude spoločnosť zamestnancov informovať.



"ŽOS Trnava, a. s., ktoré sú najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe, už začiatkom februára prijali prvé prísne opatrenia v boji so šírením nového koronavírusu, keď obmedzili vstup do fabriky externým návštevám, zrušili zahraničné služobné cesty a informovali zamestnancov o všeobecných opatreniach pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Začiatkom tohto týždňa boli prijaté ďalšie prísne opatrenia vyplývajúce z aktuálnej mimoriadnej situácie v SR, a to v podobe uzavretia jedálne, bufetu, umožnili taktiež vybraným zamestnancom prácu z domu, dezinfikujú exponované miesta vo výrobe a spoločenských priestoroch a zaviedol sa bezkontaktný vstup do areálu. "Pohyb po areáli a v priestoroch celého závodu je možný len s prekrytím nosa a úst," uviedol Lančarič.