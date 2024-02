ŽOS Trnava uzavreli nový kontrakt s rakúskym štátnym prepravcom

Trnava 15. februára (TASR) - Opravu nákladných vozňov pre rakúskeho štátneho prepravcu Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft bude v nasledujúcich rokoch vykonávať ŽOS Trnava, a. s. Partneri uzavreli kontrakt s predpokladaným objemom prác za zhruba 50 miliónov eur, prvých 144 vagónov príde do Trnavy už tento rok. Informoval o tom riaditeľ divízie nákladných vozňov ŽOS Trnava Rastislav Bráblik.



V ďalších rokoch by mal ročný počet opravených a sanovaných vagónov dosahovať 800 až 1000 kusov. Súčasťou kontraktu sú aj opcie, ktoré definujú rámec spolupráce na nasledujúcich sedem rokov. Predmetom dohody je oprava násilných poškodení, sanácia a revízie nákladných vozňov viacerých typov. "Víťazstvom vo významnom európskom tendri sme potvrdili trend, že sa stávame pre rakúske štátne železnice primárnym opravcom nákladných vozňov. Pri našej práci využívame dlhoročné skúsenosti z revízií a opráv pre obchodných partnerov, ako sú nemecká DB, České dráhy, francúzska Ermewa či domáci Cargo Wagon," uviedol Bráblik.



ŽOS Trnava je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Korene spoločnosti siahajú k prvej opravovni železničných vozňov na území Slovenska, keď v auguste 1925 bola vo Vozovke Trnava vykonaná prvá revízia na nákladnom vozni. V októbri 1994 vznikla súčasná akciová spoločnosť. Vyrába nové nákladné železničné vozne, vykonáva revízie, prestavby a modernizácie. Výrobný program zahŕňa taktiež výrobu zváraných konštrukcií nákladných a osobných vozňov, električiek, ako aj zvarencov všeobecnej potreby. Do skupiny patrí aj ŽOS Zvolen, a. s.