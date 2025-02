ŽOS Zvolen investuje do modernizácie štyroch zariadení tri milióny eur

Zvolen 27. februára (TASR) - Železničné opravovne a strojárne (ŽOS) vo Zvolene investujú do modernizácie zariadenia tri milióny eur. Zavádzať chcú nové technológie, ktoré zvyšujú životnosť obnovených komponentov. TASR o tom vo štvrtok informoval Andrej Ďuríček z agentúry, ktorá sa stará o komunikáciu ŽOS s médiami.



Do továrne pribudnú štyri zariadenia, ktoré zabezpečia presnejšiu a rýchlejšiu opravu dvojkolesí koľajových vozidiel. Na základe tendra ŽOS kúpia vysokopresný kolosústruh od poľskej spoločnosti Rafamet. Taktiež hydraulický lis na montáž a demontáž dvojkolies od talianskej spoločnosti BBM. Kúpia aj automatizovanú umývačku komponentov od nemeckej spoločnosti BVL a indukčný ohrev na opravu a regeneráciu materiálov od českej spoločnosti Indukce.



Člen predstavenstva a generálny riaditeľ ŽOS Zvolen Zdenko Lančarič uviedol, že ide o najväčšiu investíciu za uplynulých desať rokov. Dodal, že technológie prispejú k zvýšenej efektivite, ako aj k znižovaniu prevádzkových nákladov. Podotkol, že dodacie termíny na jednotlivé zariadenia sú od šesť do 13 mesiacov. Do výroby ich tak budú postupne zavádzať od augusta tohto roka, podľa dodacích dôb jednotlivých zariadení stanovených dodávateľmi.



Inštalácia vo zvolenskom závode zahŕňa stavebné úpravy, vybudovanie základov pre zariadenia i vybavenie jednotlivých pracovísk pre zamestnancov.