ŽOS Zvolen opravia českému dopravcovi lokomotívy

Zvolen 25. februára (TASR) – Tradičný slovenský výrobca a opravár hnacích koľajových vozidiel Železničné opravovne a strojárne (ŽOS) Zvolen vyhral súťaž na opravu lokomotív pre českého nákladného železničného partnera České dráhy Cargo. TASR o tom vo štvrtok informoval Ľudovít Tóth, ktorý sa stará o komunikáciu spoločnosti s médiami. „ŽOS opraví tri až päť strojov. Maximálna hodnota zákazky je 45,9 milióna českých korún (1,77 milióna eur),“ dodal.



Podľa neho výberové konanie bolo rozdelené na viacero typov lokomotív. Oprava strojov vo Zvolene v sebe zahŕňa demontáž podvozkov spolu s opravou trakčných motorov, opravu všetkých elektrických točivých strojov a príslušenstva či pneumatického okruhu. Okrem toho sa na všetkých predpísaných dieloch bude robiť defektoskopia s cieľom vylúčiť opotrebovaný alebo poškodený materiál. Počas 24 mesiacov môže byť do ŽOS Zvolen doručených až päť strojov tejto série s tým, že minimálne sa tu budú opravovať tri stroje. Opravované lokomotívy sú vozidlami jednosmernej, elektrickej trakcie, majú šesť náprav a začiatok ich výroby siaha do 60-tych rokov minulého storočia. Ich výrobcom bola česká Škoda Plzeň. Tieto lokomotívy sa v ŽOS Zvolen v minulosti opravovali hlavne pre poľských prepravcov.



Zvolenská spoločnosť koncom minulého roka získala vo verejných súťažiach dve iné české zákazky. Pre České dráhy už modernizujú 12 vlakov a počas päťročného kontraktu uskutočnia pre českého dopravcu aj generálnu opravu 13 dieselelektrických rušňov radu 754. „Od Českých dráh a ČD Cargo tiež máme objednávky na opravu série sólo spaľovacích motorov K12 V230 DR. Aj vďaka novým kontraktom už dnes vieme, že minimálne 60 percent našich výkonov bude tento rok smerovať do zahraničia," poznamenal generálny riaditeľ ŽOS Zvolen Imrich Czere.