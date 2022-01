ŽOS Zvolen zinkasuje tento rok až 75 percent tržieb zo zahraničia

Zvolen 31. januára (TASR) – Až 75 percent tržieb od zahraničných zákazníkov zinkasuje tento rok opravárenská spoločnosť ŽOS Zvolen. Opravy a modernizácie vagónov a lokomotív tak v tomto roku výrazne prekonajú tie pre tuzemských zákazníkov. Ak výraznejšie nezasiahne do hry pandémia, celkový objem tržieb zo zahraničia sa vo firme vyšplhá takmer na 20 miliónov eur.



„Výrazné zvýšenie objemu prác pre zahraničné spoločnosti nám umožnilo úspešne zvládnuté medzinárodné súťaže. Opravy a modernizácie pre České dráhy budú v roku 2022 jedným z našich najdôležitejších projektov,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ ŽOS Imrich Czére.



Rekonštrukcia, ktorá zahŕňa generálnu opravu motorov a podvozkových častí, ale aj prispôsobenie jednotiek na prevádzku v Česku, sa vykoná na vyše 130 motorových jednotkách typov RS1, D6460 či radu 814.0.



Modernizácia motorových jednotiek bude zameraná aj na výmeny rádiostaníc, implementáciu českého jazyka. Vynovenie so sebou prinesie i zvýšenie komfortu pre českých cestujúcich inštaláciou Wi-Fi, zásuviek na 230 V aj USB či dosadenie klimatizácií. Vlaky dostanú tiež náter českého dopravcu.



„V priebehu tohto roka plánujeme do zahraničia expedovať 12 modernizovaných jednotiek, vagónov a lokomotív. Verím, že kvalita práce v našom závode bude naďalej svedčiť v náš prospech a uspejeme aj v ďalších pripravovaných súťažiach,“ pripomína Czére.



Za minulý rok vyhrala ŽOS Zvolen štyri medzinárodné a dve domáce súťaže. „Úspešne zvládnuté minuloročné súťaže posúvajú ŽOS Zvolen ešte viac na úroveň medzinárodne rešpektovanej spoločnosti,“ pripomenul Czére.



ŽOS Zvolen je jednou z popredných slovenských spoločností zameraných na opravu motorových a elektrických rušňov a motorových jednotiek. Zamestnáva približne 400 ľudí. Výrazným portfóliom sú subdodávky komponentov pre iných výrobcov koľajových vozidiel.