Zosadenie Nicolása Madura podľa analytikov ceny ropy výrazne nezvýši
New York 4. januára (TASR) - Zvrhnutie venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkým prezidentom Donaldom Trumpom podľa analytikov pravdepodobne v najbližšom čase neohrozí energetické trhy. Hoci rozsah amerického útoku bol neočakávaný, možné narušenie vývozu ropy z Venezuely trhy už do cien premietli, uviedol v sobotu (3. 1.) hlavný analytik spoločnosti A/S Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Venezuela má najväčšie potvrdené ložiská ropy na svete, ale v súčasnosti produkuje necelý milión barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo je menej ako 1 % svetovej produkcie ropy, konštatoval Rasmussen. Vyváža pritom len približne polovicu svojej produkcie, teda približne 500.000 barelov, dodal analytik a poukázal na to, že konflikt prišiel v období, keď je svetový trh s ropou presýtený a dopyt je relatívne slabý.
Trh s ropou v roku 2025 zaznamenal najväčší medziročný pokles za päť rokov. Cena ropy Brent vlani klesla o približne 19 % a ľahká americká ropa stratila takmer 20 %. Trh je pod tlakom, keďže zoskupenie ropných štátov OPEC+ po rokoch znižovania produkcie zvýšilo ťažbu. Okrem toho produkcia v USA bola rekordná, a to na úrovni viac ako 13,8 milióna barelov denne.
Analytici pre CNBC uviedli, že ceny ropy môžu ďalej klesať, keďže zvrhnutie režimu vo Venezuele zvyšuje možnosť zväčšenia ťažby v tejto krajine. Saul Kavonic zo spoločnosti MST Financial odhaduje, že venezuelský export by sa mohol v strednodobom horizonte priblížiť k 3 miliónom barelov, ak by nová venezuelská vláda dosiahla zrušenie sankcií a do krajiny by sa vrátili zahraniční investori.
