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Zoskupenie OPEC+ odložilo rozhodnutie o ťažobnej kapacite členov
Analytici očakávali, že rokovania zoskupenia OPEC+, ktoré tvorí 11 štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a 10 ďalších producentov na čele s Ruskom, budú náročné.
Autor TASR
Rijád/Moskva 29. novembra (TASR) - Ropné zoskupenie OPEC+ odložilo rozhodnutie o ťažobnej kapacite členských štátov na budúci rok, pričom ako dôvod uviedlo „neistotu na trhu“ v dôsledku vojnových konfliktov v Iráne a na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vo vyhlásení predstavitelia OPEC+ uviedli, že rozhodnutie o nových úrovniach ťažobných kapacít jednotlivých členov, ktoré tvoria základ na stanovenie ťažobných kvót, „plánujú prijať na zasadnutí 6. júna budúceho roka, prípadne skôr, ak to podmienky na trhu dovolia“. V rámci vyhlásenia zároveň uviedli, že niektoré z členských krajín požiadali o ďalšie rokovania, ktoré by mali trvať do konca marca.
Analytici očakávali, že rokovania zoskupenia OPEC+, ktoré tvorí 11 štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a 10 ďalších producentov na čele s Ruskom, budú náročné. Plány OPEC+ totiž narážali na nespokojnosť niektorých členov ako Irak a Kazachstan, ktorým sa nepáčili predbežné odhady referenčných ťažobných kapacít. Tie určené pre ne považujú Irak a Kazachstan za nízke a požadujú ich zvýšenie.
V nedeľu sa uskutočnilo viacero schôdzok medzi členskými štátmi. Zvlášť diskutovalo aj sedem hlavných členov OPEC (Saudská Arábia, Rusko, Irak, Kuvajt, Alžírsko, Kazachstan a Omán), ktorí potom rokovali v rámci celého zoskupenia OPEC+.
„To, čo malo byť jedným z najzásadnejších rokovaní OPEC+ za posledné roky, skončilo rozhodnutím, že žiadne rozhodnutie nebude. Skupina OPEC+ radšej zvolila nechať si viac času, než svoje problémy čo najskôr vyriešiť,“ povedal pre AFP Jorge León, analytik spoločnosti Rystad Energy. Dodal, že vyhliadky ďalšieho vývoja na ropnom trhu zatieňujú dve vojny, takže z tohto pohľadu má odklad svoju logiku. Je tu však aj riziko, že trhové fundamenty sa zhoršia skôr, než geopolitická neistota ustúpi.
Vo vyhlásení predstavitelia OPEC+ uviedli, že rozhodnutie o nových úrovniach ťažobných kapacít jednotlivých členov, ktoré tvoria základ na stanovenie ťažobných kvót, „plánujú prijať na zasadnutí 6. júna budúceho roka, prípadne skôr, ak to podmienky na trhu dovolia“. V rámci vyhlásenia zároveň uviedli, že niektoré z členských krajín požiadali o ďalšie rokovania, ktoré by mali trvať do konca marca.
Analytici očakávali, že rokovania zoskupenia OPEC+, ktoré tvorí 11 štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a 10 ďalších producentov na čele s Ruskom, budú náročné. Plány OPEC+ totiž narážali na nespokojnosť niektorých členov ako Irak a Kazachstan, ktorým sa nepáčili predbežné odhady referenčných ťažobných kapacít. Tie určené pre ne považujú Irak a Kazachstan za nízke a požadujú ich zvýšenie.
V nedeľu sa uskutočnilo viacero schôdzok medzi členskými štátmi. Zvlášť diskutovalo aj sedem hlavných členov OPEC (Saudská Arábia, Rusko, Irak, Kuvajt, Alžírsko, Kazachstan a Omán), ktorí potom rokovali v rámci celého zoskupenia OPEC+.
„To, čo malo byť jedným z najzásadnejších rokovaní OPEC+ za posledné roky, skončilo rozhodnutím, že žiadne rozhodnutie nebude. Skupina OPEC+ radšej zvolila nechať si viac času, než svoje problémy čo najskôr vyriešiť,“ povedal pre AFP Jorge León, analytik spoločnosti Rystad Energy. Dodal, že vyhliadky ďalšieho vývoja na ropnom trhu zatieňujú dve vojny, takže z tohto pohľadu má odklad svoju logiku. Je tu však aj riziko, že trhové fundamenty sa zhoršia skôr, než geopolitická neistota ustúpi.