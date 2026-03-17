Zostávajú dva týždne na daňové priznania, FS rozširuje svoje služby
V závere marcovej lehoty budú predĺžené úradné hodiny všetkých daňových úradov, aby mali daňovníci k dispozícii rozšírený čas na vybavenie svojich povinností.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Daňovníci majú posledné dva týždne na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Finančná správa (FS) preto posilňuje služby v teréne, spúšťa mobilné kancelárie v Bratislave aj Košiciach, predlžuje úradné hodiny daňových úradov a rozširuje prevádzku daňového call centra. Informoval o tom v utorok hovorca FS Daniel Kováč.
„Finančná správa aj v roku 2026 vychádza v ústrety daňovníkom a rozširuje služby súvisiace s marcovou daňovou sezónou. Zamestnanci daňových úradov budú preberať daňové priznania v jedenástich mestách na Slovensku medzi 25. a 30. marcom. Podania budú preberať v mestách Šamorín, Hlohovec, Revúca, Detva, Hurbanovo, Šahy, Kolárovo, Stropkov, Dubnica nad Váhom a Turčianske Teplice. Výnimkou sú Veľké Kapušany, kde budú daňové priznania preberať už 18. marca na mestskom úrade,“ priblížil Kováč. Priznania sa budú prijímať v priestoroch mestských úradov alebo na bývalých kontaktných miestach daňových úradov, najčastejšie od 8.00 do 16.00 h.
Hovorca avizoval, že v závere marcovej lehoty budú predĺžené úradné hodiny všetkých daňových úradov, aby mali daňovníci k dispozícii rozšírený čas na vybavenie svojich povinností. V pondelok 30. marca tak budú fungovať od 8.00 do 17.00 h a v utorok 31. marca od 8.00 do 18.00 h.
„Obľúbená služba mobilnej kancelárie bude tento rok dostupná nielen v bratislavskej Petržalke, ale po prvýkrát aj v Košiciach. Mobilná kancelária umožní daňovníkom odovzdať daňové priznanie priamo z auta, čím sa skráti čas potrebný na vybavenie a zníži sa záťaž na daňové úrady v období najväčšej vyťaženosti,“ konštatoval Kováč.
V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok rozširuje FS aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Od 25. marca tak bude centrum pracovať do 19.00 h a v utorok 31. marca bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci.
