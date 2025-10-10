< sekcia Ekonomika
Zotavenie čínskeho realitného trhu je stále v nedohľadne

Autor TASR
Peking 10. októbra (TASR) - Čínsky realitný trh sa nedokáže dostať z krízy, ktorá bude tento rok oveľa horšia, než sa očakávalo, tvrdí agentúra S&P. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Čínsky realitný trh by mal v roku 2025 klesnúť viac, ako sa očakávalo, uviedla agentúra S&P Global Ratings. Oslabovanie odvetvia sa tak predĺži už na piaty rok po sebe a nádeje na zotavenie sa opäť oddialili.
Predaj nových domov podľa analytikov v porovnaní s rokom 2024 spadne o 8 % na 8,8 bilióna CNY až 9 biliónov CNY (1,06 až 1,09 bilióna eur). S&P ešte v máji počítala so znížením len o 3 %. Analytici vtedy predpokladali, že obchodná vojna a ďalšie vonkajšie neistoty donútia Peking, aby prijal razantnejšie opatrenia na podporu realitného sektora, uviedol pre CNBC šéf pre firemné ratingy S&P Global Ratings Edward Chan.
Hlavným dôvodom slabšieho výhľadu je, že „dôvera záujemcov o nehnuteľnosti je stále veľmi krehká“, uviedol Chan. „Vláda bude preto musieť naďalej podporovať sektor a dopyt, aby pomohla obnoviť dôveru záujemcov o nehnuteľnosti.“
S&P upozornila, že päťročná čínska základná úroková sadzba, od ktorej sa odvíja úročenie väčšiny hypoték, klesla v tomto roku zatiaľ len o 10 bázických bodov, pričom v roku 2024 spadla o 60 bázických bodov. To signalizuje, že podpora Pekingu aj napriek pokračujúcemu poklesu cien nehnuteľností nie je taká agresívna ako predtým.
Zatiaľ sa teda zdá, že realitný trh sa ešte stále nedostal na dno a nádeje na jeho oživenie sa vzďaľujú. S&P predpokladá, že hodnota predaja nových nehnuteľností dosiahne v tomto roku 9 biliónov CNY alebo menej. To znamená, že čínsky realitný trh sa za štyri roky zmenšil na polovicu z 18,2 bilióna CNY v roku 2021. Agentúra v roku 2026 očakáva pokles o ďalších 6 % až 7 %.
(1 EUR = 8,2698 CNY)
