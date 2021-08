Londýn 23. augusta (TASR) - Zotavovanie britskej ekonomiky sa v auguste opäť spomalilo, keďže firmy zápasia s bezprecedentným nedostatkom materiálov aj zamestnancov. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa rýchleho odhadu Markit sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v Británii (Purchasing Managers Index, PMI) v auguste znížil, už tretí mesiac po sebe, a to na 55,3 bodu z 59,2 bodu v júli. To je jeho najmenšia hodnota od februára a výraznejší pokles ako odhady ekonómov, ktorí očakávali augustový PMI na úrovni 58,4 bodu.



Index sa udržal mierne nad priemerom z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu, ale „existujú jasné známky, že zotavovanie ekonomiky po silnom 2. štvrťroku stráca v 3. štvrťroku dynamiku, povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Dodal, že aj keď sa opatrenia na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v Británii už zmiernili, rastúci počet prípadov varianty delta odrádza mnohých od výdavkov, najmä spotrebiteľov. Okrem toho firmy zasiahlo aj zhoršovanie situácie s dodávkami a nedostatok personálu.



K poklesu kombinovaného PMI prispelo najmä spomalenie rastu v dominantnom sektore služieb. Príslušný index sa v auguste znížil na 55,3 bodu z júlových 59,2 bodu a zaostal aj za odhadmi ekonómov na úrovni 58,4 bodu.



Výrobný sektor sa spomalil tiež, ale len mierne, na 60,1 zo 60,4 bodu, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 59 bodov.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch medzi 12. augustom a 19. augustom.