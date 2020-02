Zotavovanie čínskej ekonomiky sa zrýchľuje, tvrdí čínske politbyro

Peking 26. februára (TASR) - Zotavovanie čínskej ekonomiky sa zrýchľuje, ale epidémia koronavírusu v epicentre nákazy v Číne, v provincii Chu-pej a jej hlavnom meste Wu-chan, je stále zlá. Oznámilo to v stredu politbyro vládnej Komunistickej strany.



Politbyro tiež uviedlo, že Čína nemôže ignorovať riziko opätovného oživenia epidémie v určitých regiónoch. Vláda preto nezmierni tlak na silnejšiu kontrolu nákazy. A zrýchli zavádzanie opatrení, ktoré sa týkajú hospodárskeho a sociálneho rozvoja.



Politbyro na čele s prezidentom Si Ťin-pchingom je jedným z troch riadiacich orgánov v krajine.



Čínska centrálna banka už podnikla kroky na podporu hospodárstva vrátane zníženia úrokových sadzieb a dodania likvidity na trh. Uviedla tiež, že bankám poskytne špeciálne fondy na úvery pre podniky.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Odtiaľ sa rozšíril do desiatok krajín. Vírusom sa už nakazilo viac ako 80.000 ľudí na celom svete a v Číne mu podľahlo vyše 2700 ľudí.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že epidémia v Číne vyvrcholila v období medzi 23. januárom a 2. februárom a odvtedy počet nových prípadov klesá.



Niektoré čínske provincie zmierňujú krízové opatrenia a ľudia sa postupne vracajú do práce. Vláda však zostáva v pohotovosti.