Londýn 4. novembra (TASR) - Zotavovanie ekonomiky eurozóny sa v októbri zastavilo, keďže druhá vlna pandémie nového koronavírusu prinútila vlády v regióne obnoviť blokády. To zvlášť tvrdo zasiahlo dominantný sektor služieb. Vyplýva to zo spresnených údajov spoločnosti IHS Markit.



Podľa najnovších výsledkov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v októbri znížil na zlomovú hranicu 50 bodov z 50,4 bodu v septembri.



Spresnený výsledok je lepší ako rýchly odhad, ktorý signalizoval, že októbrový index sa prepadne na 49,4 bodu, teda pod hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Napriek tomu znamená, že rast súkromného sektora eurozóny sa po troch mesiacoch zastavil a euroregión mieri do druhej recesie.



Pod lepší výsledok PMI sa podpísal najmä výrobný sektor, ktorý v októbri dosiahol najväčšie tempo rastu za 2,5 roka. V úplnom kontraste bol pokles aktivity v sektore služieb na najnižšiu úroveň od mája.



Konkrétne PMI sektora služieb sa v októbri prepadol na 46,9 bodu zo 48 bodov v predchádzajúcom mesiaci. A hoci bol spresnený PMI väčší ako 46,2 bodu pri rýchlom odhade, je zároveň najnižší od mája a už druhý mesiac sa udržal pod hranicou 50 bodov.



V pondelok (2.11.) zverejnila spoločnosť Markit údaje z výrobného sektora eurozóny, ktorého PMI sa v októbri zvýšil na 54,8 bodu z 53,7 bodu v septembri.



Markit poukázala aj na značné rozdiely vo výsledkoch jednotlivých krajín eurozóny, pričom Nemecko, najväčšie hospodárstvo bloku, ako jediné vykázalo rast kombinovaného PMI. V ostatných sledovaných štátoch jeho hodnota klesla pod 50 bodov.



Presnejšie kombinovaný PMI Nemecka dosiahol v októbri 55 bodov, čo bolo jeho trojmesačné maximum. Po ňom nasledujú Taliansko s PMI 49,2 bodu (štvormesačné minimum), Írsko s PMI 49 bodov (dvojmesačné maximum), Francúzsko so 47,5 bodu (päťmesačné minimum) a Španielsko so 44,1 bodu (päťmesačné minimum).



Hlavný ekonóm Markit Chris Williamson upozornil, že po sprísnení opatrení a zavedení tzv. lockdownov (obmedzenia pohybu) v mnohých krajinách eurozóny bude ťažké zabrániť opätovnému poklesu ekonomiky regiónu. Dodal, že vyhliadky všetkých štátov bloku sa zhoršujú.



Výkon hospodárstva eurozóny sa v 2. štvrťroku znížil o 11,8 %, ale v 3. kvartáli, po uvoľnení mnohých obmedzení opäť vzrástol, a to o 12,7 %. Druhá vlna pandémie však ohrozuje jeho zotavovanie a experti predpovedajú euroregiónu druhú recesiu.