Zotavovanie eurozóny bolo v apríli oveľa silnejšie, ako sa očakávalo

Londýn 23. apríla (TASR) - Zotavovanie eurozóny z hospodárskeho poklesu v dôsledku pandémie nového koronavírusu bolo v apríli oveľa silnejšie, ako sa očakávalo, keďže dominantný sektor služieb sa napriek obnoveniu blokád vrátil k rastu. A tempo rastu aktivity vo výrobnom sektore dosiahlo nový rekord. Ukázali to v piatok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Európa pritom čelí novej vlne ochorenia COVID-19. Mnohé vlády znovu zaviedli prísne opatrenia na zastavenie šírenia nákazy. Rýchly odhad IHS Markit odhalil, že kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v apríli vzrástol na deväťmesačné maximum 53,7 bodu z marcových 53,2 bodu. To je viac ako 52,8 bodu, ktoré očakávali ekonómovia. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov pritom signalizuje rast daného odvetvia.



„V mesiaci, v ktorom boli sprísnené opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu počas ďalšej vlny infekcií, ukázala ekonomika eurozóny povzbudzujúcu silu,“ skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti IHS Markit. Pripomenul tiež, že aj keď sektor služieb naďalej ovplyvňovali blokády, vrátil sa k rastu, keďže sa firmy v tomto odvetví prispôsobili "životu s vírusom".



Konkrétne, PMI sektora služieb sa v apríli zvýšil na 50,3 bodu zo 49,6 bodu mesiac predtým. Prekonal tak hranicu 50 bodov aj odhady ekonómov, ktorí očakávali jeho pokles na 49,1 bodu vzhľadom na obnovenie blokád v Nemecku, najväčšej ekonomike regiónu.



Medzitým PMI výrobného sektora stúpol v apríli na 63,4 bodu z marcových 63,3 bodu a dosiahol najvyššiu hodnotu od začiatku prieskumov v polovici roku 1997.



Prieskum ukázal tiež, že čiastkový index produkcie vyskočil na 63,3 z marcových 62,5 bodu a je tiež najväčší od začiatku zbierania týchto údajov.



Ale problémy s niektorými dodávkami spôsobili, že továrne čelili prudkému nárastu nákladov na suroviny. Čiastkový index vstupných cien sa vyšplhal takmer na rekordné maximum 81,5 z 79,7 bodu a výrobcovia boli schopní preniesť iba časť tohto nárastu na zákazníkov.



Separátny prieskum z minulého týždňa zase odhalil, že ekonómovia v eurozóne očakávajú miernejšie oživenie hospodárstva v tomto 2. štvrťroku, než predpovedali iba pred mesiacom.



No zároveň nádeje na zrýchlenie očkovania v Európe sa zvyšujú. To umožní návrat k určitej forme "normálu".



Spoločnosť Markit uviedla tiež, že k zlepšeniu aktivity v súkromnom sektore došlo v celej eurozóne. Všetky sledované krajiny zaznamenali nárast aktivity, aj keď v prípade najväčšej ekonomiky bloku - Nemecka - sa tempo rastu kombinovaného PMI v apríli zmiernilo na 56 bodov z 57,3 bodu v marci. Ale hodnota indexu zostala vysoká. A zároveň PMI Francúzska, druhého najväčšieho hospodárstva bloku, sa v apríli prvýkrát od vlaňajšieho augusta vzdialil od zlomovej hranice a stúpol na 51,7 bodu z marcových 50 bodov.