Brusel 21. apríla (TASR) - Zotavovanie eurozóny sa tento mesiac nečakane zrýchlilo, keďže aktivita v dominantnom sektore služieb sa prekvapujúco zrýchlila. To vykompenzovalo prehlbujúci sa pokles aktivity vo výrobnom sektore. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global pre Hamburg Commercial Bank (HCOB), ktoré naznačujú, že ekonomika bloku na začiatku 2. štvrťroka nabrala tempo. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a S&P Global.



Podľa rýchleho odhadu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v apríli 2023 zvýšil na 11-mesačné maximum 54,4 bodu z marcových 53,7 bodu.



Hodnota indexu sa tak ešte viac vzdialila od hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od poklesu. A prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali, že zostane nezmenená na úrovni 53,7 bodu.



"Index nákupných manažérov pre eurozónu ukazuje veľmi priateľský celkový obraz ekonomiky, ktorá sa ďalej zotavuje," uviedol Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



"Bližší pohľad však odhalí, že rast je veľmi nerovnomerne rozdelený. Napríklad priepasť medzi čiastočne prosperujúcim sektorom služieb na jednej strane a slabnúcim výrobným sektorom na strane druhej sa ešte viac prehĺbila," dodal.



PMI dominantného sektora služieb totiž tento mesiac vzrástol na 56,6 bodu z marcových 55 bodov, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 54,5 bodu. To ukazuje, že dopyt po službách sa zlepšil aj napriek vysokým životným nákladom v regióne.



Avšak PMI výrobného sektora sa znížil na 45,5 zo 47,3 bodu a zaostal za odhadmi ekonómov, podľa ktorých mal stúpnuť na 48 bodov. Jeho aprílová hodnota je najnižšia od vypuknutia pandémie nového koronavírusu pred tromi rokmi.



Index merajúci produkciu, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI v apríli klesol na 48,5 z 50,4 bodu v marci.



Inflačné tlaky sa medzitým ďalej zmiernili, pričom rast vstupných nákladov dosiahol najmenšie tempo od februára 2021. A čiastkový index výrobných cien sa znížil na 51,8 z 53,4 bodu, čo je jeho najmenšia hodnota od konca roka 2020.



To pravdepodobne uvítajú predstavitelia Európskej centrálnej banky, ktorí sa snažia dostať infláciu v eurozóne čo najbližšie k ich dvojpercentnému cieľu.



Pokiaľ ide o najväčšie ekonomiky eurozóny, kombinovaný PMI nemeckého súkromného sektora sa v apríli zvýšil na 53,9 z 52,6 bodu v marci a pohodlne prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 52,7 bodu. A francúzsky PMI vzrástol na 53,8 z 52,7 bodu, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že bude stagnovať.