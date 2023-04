Zotavovanie eurozóny sa v marci zrýchlilo vďaka dopytu po službách

Brusel 5. apríla (TASR) - Zotavovanie eurozóny sa minulý mesiac zrýchlilo, aj keď menej, ako naznačil rýchly odhad. A cenové tlaky v regióne zostali vysoké, pričom medzi odvetviami a krajinami pretrvávajú rozdiely. Ukázal to v stredu spresnený prieskum spoločnosti S&P Global, ktorý je ďalším zo signálov, že sa menová únia možno vyhne recesii. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a S&P Global.



Podľa revidovaných výsledkov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci 2023 zvýšil na 10-mesačné maximum 53,7 bodu z februárových 52 bodov.



Spresnená hodnota indexu je však nižšia než 54,1 bodu pri rýchlom odhade. Ale už tretí mesiac sa drží nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od poklesu.



"Ekonomika eurozóny pokračuje v zotavovaní sa z útlmu, ktorý sme videli na konci roka 2022," uviedol Joe Hayes, ekonóm spoločnosti S&P Global, podľa ktorého najnovší prieskum signalizuje, že eurozóna sa aspoň zatiaľ vyhla recesii.



"Marcové zvýšenie ekonomickej aktivity odrážal najmä silný rast v sektore služieb. Lepšia dynamika je tu povzbudivá vzhľadom na stlačenie príjmov domácností v dôsledku vysokej inflácie a rastúcich nákladov na pôžičky," skonštatoval.



Aj PMI dominantného sektora služieb v marci vzrástol, a to na 55 bodov z februárových 52,7 bodu, ale zaostal za rýchlym odhadom, pri ktorom dosiahol 55,6 bodu.



S týmto odvetvím ostro kontrastuje vývoj vo výrobnom sektore, ktorého PMI sa v marci 2023 znížil na 47,3 zo 48,5 bodu vo februári. Prepadol sa tak hlbšie pod hranicu 50 bodov. Aktivita v továrňach klesá, keďže spotrebitelia pociťujú tlak z rastúcich životných nákladov.



S&P Global poukázal tiež na rozdiely medzi členskými krajinami, kde prieskum ukázal výrazný rast súkromných sektorov v Španielsku a Taliansku, ale len mierny v dvoch najväčších ekonomikách bloku - Nemecku a Francúzsku. To vytvára konzervatívnejší obraz základného ekonomického zdravia euroregiónu.



Konkrétne, PMI španielskeho súkromného sektora sa v marci vyšplhal na 16-mesačné maximum 58,2 bodu a talianskeho na 55,2 bodu (tiež 16-mesačné maximum), zatiaľ čo v prípade Francúzska dosiahol 52,7 bodu. To bolo menej ako 54 bodov pri rýchlom dohade, ale najviac za 10 mesiacov. A nemecký PMI dosiahol 10-mesačné maximum 52,6 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že subindex nových objednávok v marci vzrástol na 54,2 z 52,2 bodu, čiastočne vďaka zvýšeniu dopytu po exporte, prvýkrát od mája minulého roka. Tempo rastu vstupných aj výstupných nákladov v marci síce kleslo, ale zostalo vysoké. Čiastkový index výrobných cien sa pritom znížil na 58,1 zo 60,8 bodu.



Aj keď predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým sa doteraz nepodarilo dostať infláciu ani zďaleka k ich 2-percentnému cieľu, tieto výsledky pravdepodobne uvítajú, poukazuje tiež na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Hayes pripomenul, že hoci sa inflácia ochladzuje, naďalej je vysoká.