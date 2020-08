Zotavovanie nemeckého hospodárstva bude trvať dlho

Berlín 16. augusta (TASR) - Zotavovanie nemeckého hospodárstva si pravdepodobne vyžiada dlhší čas. Uviedlo to nemecké ministerstvo hospodárstva (MH) vo svojej mesačnej správe, ktorú zverejnilo v závere týždňa.



Najväčšia európska ekonomika sa začala zotavovať od mája, po zmiernení blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Nemecké ministerstvo hospodárstva odhaduje, že ekonomika v 3. štvrťroku ožije a vzrastie po strmom páde o 10,1 % v období apríl - jún (oproti prvým trom mesiacom roka, keď medzikvartálne klesla o 2,2 %).



Proces zotavovania však bude pomalý a jeho dokončenie bude trvať dlho, dodalo ministerstvo.



Dôvodom strmého pádu hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka v 2. štvrťroku bola pandémia nového koronavírusu, ktorá si vybrala svoju daň z vývozu, domácej spotreby aj investícií. Začiatkom mája začalo Nemecko znovu otvárať továrne, obchody a reštaurácie, čo umožnilo opätovné oživenie hospodárskej činnosti. Viaceré ukazovatele naznačujú, že to najhoršie by už mohla mať najväčšia európska ekonomika za sebou.