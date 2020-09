Zotavovanie nemeckého hospodárstva z tzv. koronakrízy zoslablo

Berlín 14. septembra (TASR) - Zotavovanie nemeckého hospodárstva z krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu zoslablo, ale bude pravdepodobne pokračovať aj vo zvyšku roku 2020. Oznámilo to v pondelok ministerstvo hospodárstva (MH) v Berlíne.



Ministerstvo vo svojej mesačnej správe zároveň uviedlo, že najväčšie európske hospodárstvo, ktoré pandémia ťažko zasiahla, dosiahne svoju predkrízovú úroveň až začiatkom roku 2022. Poukázalo pritom na slabšiu priemyselnú výrobu a pomalé ožívanie zahraničného obchodu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa za tri mesiace do konca júna 2020 znížil o 9,7 % po poklese o 2 % v prvých troch mesiacoch roka. V medziročnom porovnaní sa HDP v 2. štvrťroku prepadol o 11,3 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli klesol o 2,2 %.



Začiatkom mesiaca Nemecko mierne zlepšilo prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku, ale naďalej počíta s jej výrazným poklesom. Zároveň očakávané zotavovanie v budúcom roku bude podľa vlády v Berlíne o niečo slabšie, než naznačoval pôvodný odhad.



Presnejšie, podľa novej prognózy by sa HDP Nemecka mal tento rok znížiť o 5,8 % namiesto o 6,3 %.