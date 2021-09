Zotavovanie nemeckej ekonomiky naberie podľa rezortu práce tempo

Berlín 13. septembra (TASR) – Nemecká ekonomika naberie v 3. štvrťroku na obrátkach, ale aktivita v podnikoch sa v posledných troch mesiacoch roka opäť spomalí. Uviedlo to v pondelok nemecké ministerstvo hospodárstva (MH).



Najväčšia európska ekonomika vzrástla za tri mesiace do konca júna 2021 medzikvartálne o 1,6 %. To bolo slabšie tempo ako v mnohých iných európskych krajinách, pretože nedostatok dodávok polovodičov a iných komponentov brzdili zotavenie nemeckého priemyslu z pandémie nového koronavírusu.



"Celkovo bude v súčasnom 3. štvrťroku pravdepodobne badateľný nárast ekonomickej produkcie," napísalo ministerstvo hospodárstva vo svojej mesačnej správe s tým, že sa objavili náznaky "normalizácie" jej rastu vo 4. štvrťroku.



Upozornilo tiež, že šírenie nových mutácií koronavírusu a ich vplyv na dynamiku infekcií môže zatieniť výhľad nemeckého hospodárstva.