Zotavovanie nemeckej ekonomiky sa môže ešte viac spomaliť

Frankfurt nad Mohanom 21. septembra (TASR) - Zotavovanie nemeckej ekonomiky už začalo strácať tempo a do konca roka sa môže ešte viac spomaliť. Naznačuje to spomalenie nových priemyselných objednávok v čase, keď je sektor služieb naďalej limitovaný opatreniami na zamedzenie šírenia pandémie nového koronavírusu. Uviedla to vo svojej najnovšej správe nemecká centrálna banka Bundesbank.



Po prudkom poklese hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka v 2. kvartáli o 9,7 %, ktorý nasledoval po jeho znížení o 2 % v prvých troch mesiacoch roka, sa nemecká ekonomika v 3. štvrťroku odrazila od dna a mala by dosiahnuť solídny medzikvartálny rast. Predbežné údaje o vývoji HDP v 3. štvrťroku majú byť zverejnené 30. októbra.



Banka však pripomína, že aj napriek oživeniu sa výkon nemeckej ekonomiky ani zďaleka nepriblížil k predkrízovej úrovni, hoci sú aktuálne prognózy za celý rok menej pesimistické ako na jar.



„Oživenie môže pokračovať aj vo zvyšku roka, ale môže stratiť dynamiku,“ skonštatovala vo svojej mesačnej správe Bundesbank, podľa ktorej sa zotavovanie najväčšieho európskeho hospodárstva začalo už v priebehu leta spomaľovať.



„Priemyselné firmy sa pozerajú na budúcnosť s optimizmom, ale ich očakávania okolo vývozu zostávajú opatrné a tok objednávok nedávno zreteľne stratil dynamiku,“ uviedla.



Bundesbank je menej optimistická aj pokiaľ ide o bankový sektor. V závislosti od rýchlosti celkového ekonomického oživenia môže dôjsť k zlyhaniu úverov, čo si bude vyžadovať korekcie a odpisy, upozornila.