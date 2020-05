PRIESKUM: Zotavovanie sa európskych ekonomík z recesie bude pomalé

Brusel 19. mája (TASR) - Zotavovanie sa európskych ekonomík z recesie, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu, bude bolestivo pomalé. Uviedli to generálni riaditelia popredných európskych firiem v prieskume.



Európske hospodárstvo čelí najhoršiemu poklesu vo svojej modernej histórii, ktorý navyše prišiel náhle, bez varovania. Firmy sa pre pandémiu nového koronavírusu zatvorili a v Európe sa stratili milióny pracovných miest.



Podľa prieskumu Európskeho okrúhleho stola priemyselníkov, na ktorom sa zúčastnilo 56 riaditeľov najväčších firiem kontinentu, väčšina očakáva, že potrvá jeden až dva roky, kým sa hospodárstvo vráti na úroveň pred zavedením blokád. A 39 % z opýtaných uviedlo, že to môže trvať dva až tri roky.



Lídri európskych firiem mali však rozdielne názory na to, ako sa bude ďalej vyvíjať kríza. Pokiaľ ide o nasledujúcich šesť mesiacov, rozdelili sa na dva tábory, pričom jeden očakáva zlepšenie vyhliadok a druhý zhoršenie, ukázal prieskum.



Medzi členov okrúhleho stola patria napríklad šéf nemeckého chemického gigantu BASF Martin Brudermüller, generálny riaditeľ francúzskej firmy L'Oreal Jean-Paul Agon alebo predseda švajčiarskej spoločnosti Nestlé Paul Bulcke.



Nemecká priemyselná a obchodná komora DIHK v utorok v separátnej správe predpovedala, že pokles najväčšej európskej ekonomiky v dôsledku tzv. koronakrízy dosiahne dvojciferné číslo. To je oveľa pesimistickejší odhad, ako predpovedá vláda, ktorá v roku 2020 očakáva zníženie výkonu ekonomiky o 6,3 %.