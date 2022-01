Medzinárodná organizácia práce: Zotavovanie trhu bude trvať dlhšie

Ženeva 17. januára (TASR) - Zotavovanie sa globálnemu trhu práce bude trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo, pričom miera nezamestnanosti zostane nad úrovňou spred pandémie ochorenia COVID-19 minimálne do roku 2023. Dôvodom je neistota v súvislosti s priebehom a trvaním pandémie. Uviedla to v pondelok vo svojej správe Medzinárodná organizácia práce (ILO).



Agentúra OSN odhaduje, že v roku 2022 bude na trhu práce približne o 52 miliónov pracovných miest menej ako pred pandémiou. To predstavuje zhruba dvojnásobok predchádzajúceho odhadu z júna 2021.



Ťažkosti budú pokračovať aj v roku 2023, keď bude stále chýbať približne 27 miliónov pracovných miest, skonštatovala organizácia vo svojej správe World Employment and Social Outlook na rok 2022. Varovala zároveň pred "pomalým a neistým" zotavovaním sa pracovného trhu.



"Vyhliadky globálneho trhu práce sa od ostatných projekcií ILO zhoršili. Návrat k výkonu pred pandémiou pravdepodobne zostane pre väčšinu sveta v nasledujúcich rokoch nedosiahnuteľný," uvádza sa v správe.



Generálny riaditeľ Guy Ryder novinárom povedal, že za revíziou prognózy bolo množstvo faktorov, pričom "hlavným je pokračujúca pandémia a jej varianty, najmä omikron".



ILO odhaduje, že v roku 2022 bude nezamestnaných približne 207 miliónov ľudí.