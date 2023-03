Zotavovanie súkromného sektora eurozóny nabralo vo februári tempo

Brusel 3. marca (TASR) - Zotavovanie súkromného sektora eurozóny nabralo minulý mesiac tempo vďaka zrýchleniu dominantného sektora služieb. Ukázal to v piatok spresnený prieskum spoločnosti S&P Global. To je ďalší z náznakov, že sa menová únia možno vyhne recesii. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a S&P Global.



Podľa spresnených výsledkov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov vo februári 2023 vyšplhal na osemmesačné maximum 52 bodov z 50,3 bodu v januári. Spresnená hodnota februárového indexu je o niečo nižšia než 52,3 bodu pri rýchlom odhade.



Február bol už druhý mesiac po sebe, keď sa index pohyboval nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu.



"Výrazné rozšírenie aktivity podnikov vo februári zatiaľ pomáha zmierniť obavy z recesie eurozóny," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global. Poukázal pritom na oživenie dôvery podnikateľov, ktorá sa odrazila z miním na konci minulého roka, vďaka zmierneniu obáv z nedostatku energií, ako aj na náznaky, že inflácia dosiahla vrchol a riziká recesie sa zmiernili.



Čiastkový index budúcej produkcie pritom vo februári stúpol na 61,2 zo 60,4 bodu v januári, čo je najvyššia hodnota za rok. Aj PMI dominantného sektora služieb sa vo februári citeľne zvýšil na 52,7 z 50,8 bodu, aj keď bol menší ako 53 bodov pri rýchlom odhade.



Dopyt stúpol a čiastkový index nových objednávok vzrástol na 52,2 z 50,1 bodu. S dopytom sa však opäť zvýši ceny, aj keď najpomalším tempom za viac ako rok. To vyvoláva obavy, že vyššie ceny v kombinácii s prekvapivou odolnosťou ekonomiky povzbudia Európsku centrálnu banku (ECB) k agresívnejšiemu sprísňovaniu menovej politiky. To predstavuje riziko poklesu dopytu v nasledujúcich mesiacoch, dodal Williamson.



A zároveň PMI výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa aj vo februári 2023 znížil na 48,5 bodu z januárových 48,8 bodu. Hodnota indexu tak zostala pod hranicou 50 bodov, čo znamená pokračujúci pokles aktivity v danom odvetví.



Spomedzi kľúčových členov eurozóny malo najvyšší PMI súkromného sektora vo februári Španielsko, a to 55,7 bodu, čo predstavuje deväťmesačné maximum. Nasledovali Írsko (54,5 bodu), Taliansko (52,2 bodu), Francúzsko (51,7 bodu, čo bolo viac než 51,6 bodu pri rýchlom odhade) a Nemecko (50,7 bodu, menej ako 51,1 pri predbežných výsledkoch).