Zoznam sezónnych zamestnaní pre ľudí z tretích krajín chcú rozšíriť

Bratislava 14. júla (TASR) - Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní pre ľudí z tretích krajín by sa mohol rozšíriť. Do zoznamu by mohli pribudnúť aj skladové a pomocné činnosti v doprave či poštové služby a služby kuriérov. Vyplýva to z predbežnej informácie návrhu vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o zozname odvetví sezónnych zamestnaní, ktorú zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-Lex.



„Zamestnávatelia v sektore dopravy, logistiky a poštových služieb majú nedostatok pracovnej sily najmä v predvianočnom období. Potenciálni slovenskí zamestnanci neprejavujú záujem o krátkodobé pracovné pomery, pričom preferujú zamestnania s dlhodobým charakterom, ideálne s trvaním presahujúcim tri mesiace. Zamestnávatelia v tomto sektore sú nútení obsadzovať tieto voľné pracovné miesta štátnymi príslušníkmi tretej krajiny,“ uviedlo MPSVR v predbežnej informácii.