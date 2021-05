Zdravotné poisťovne dali na pacientov s COVID-19 vyše 58 miliónov eur

Bratislava 15. mája (TASR) – Celkové náklady zdravotných poisťovní (ZP) na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 sa od začiatku pandémie vyšplhali na sumu vo výške viac ako 58,9 milióna eur. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytli TASR.



Náklady na hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusom sa vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) pohybovali od 2276 eur a viac. "Náklady na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 sú individuálne v závislosti od zdravotného stavu, typu a dĺžky liečby. Priemerné náklady na liečbu pacienta s týmto ochorením sú 122 eur," povedal hovorca štátnej ZP Matej Neumann.



Najdrahšia liečba poistenca VšZP s ochorením COVID-19 stála viac ako 120.000 eur. Vo vekovej skupine 60- až 80-ročných pacientov štátna ZP za liečbu uhradila viac ako 21 miliónov eur. Celkové náklady na liečbu ochorenia COVID-19 dosiahli viac ako 40,2 miliónov eur.



Náklady súkromnej ZP Dôvera za všetkých poistencov, ktorí mali od roku 2020 do súčasnosti vykázané diagnózy súvisiace s novým koronavírusom vrátane hospitalizovaných poistencov, ktorých bolo približne 177.000, dosiahli 12 miliónov eur. Náklady na jedného takéhoto poistenca sa pohybovali v sume 68 eur. Priemer nákladov na jedného hospitalizovaného poistenca, ktorý mal počas hospitalizácie ochorenie COVID-19, pričom toto ochorenie mohlo aj nemuselo byť príčinou hospitalizácie, dosiahli 1613 eur.



Ako uviedol PR špecialista súkromnej ZP Matej Štepianský, najvyšší náklad bol u 75-ročnej poistenkyne vo výške takmer 73.000 eur.



Hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová priblížila, že od apríla minulého roka do marca tohto roka evidovali 2369 hospitalizovaných poistencov s ochorením COVID-19, pričom celkové náklady na tieto hospitalizácie boli 5.694.103 eur. Priemerné náklady na hospitalizáciu s týmto ochorením boli teda 2404 eur.



Náklady na zdravotnú starostlivosť o pacientov s týmto ochorením boli vo výške viac ako jedného milióna eur. Union ZP eviduje 60.672 poistencov, ktorí majú vykázanú diagnózu spojenú s novým koronavírusom.



„Priemerné náklady na liečbu jedného pacienta sú 110,67 eur, treba však povedať, že priemer ťahá výrazne dole veľký počet ľudí, ktorí mali napríklad predpísaný jeden aspirín s cenou do eura a ochorenie doma vyležali. Najvyššia suma, ktorú sme zaplatili za liečbu pacienta s ochorením COVID-19, bola 60.498,13 eura,“ informovala. Dodala, že spolu s hospitalizáciami Union ZP hovorí o sume 6.714.152 eur, ktorú zaplatili v súvislosti s novým koronavírusom.