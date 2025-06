Združenie podnikateľov ocenilo kroky pri znižovaní počtov fiktívnej PN

Bratislava 19. júna (TASR) - Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) ocenilo aktivity Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v rámci zníženia počtov fiktívnej dočasnej práceneschopnosti (PN), ako aj zlepšenie z pohľadu výdavkov štátu na dávky. Na druhej strane však nesúhlasí s tvrdením, že firmy posielajú umelo zamestnancov na PN v zimných mesiacoch, keďže zápasia s nedostatkom pracovnej sily, a preto nemajú žiadnu motiváciu znižovať takýmto spôsobom zamestnanosť. Vo štvrtok o tom informoval prezident ZPS Ján Solík.



Zneužívanie sociálneho systému spôsobuje podľa ZPS zvýšené náklady aj podnikateľom, ktorí sú zo zákona povinní preplácať zamestnancom úvodné dni PN či návštevy lekára. Pri fiktívnych dlhodobých PN im zároveň chýba aj pracovná sila. Napriek tomu, že Slovensko urobilo v tejto oblasti pokrok, v porovnaní s Českom má priemernú dobu PN stále dlhšiu o desať dní, preto je ešte potrebné prijímať ďalšie opatrenia.







„Snaha o zamedzenie zneužívania dávok nemá byť iba o kontrolách. Kľúčové je zároveň odstrániť motivácie, ktoré k zneužívaniu vedú. To platí nielen pri PN, ale aj pri ďalších typoch dávok a benefitov, ako je podpora v nezamestnanosti, materská pre otcov či preplácané dni návštevy lekára. Aj tieto oblasti si zaslúžia detailnejšiu pozornosť, keďže efektívnejšie nastavenie systému môže priniesť úspory v desiatkach až stovkách miliónov eur,“ spresnil Solík s tým, že ak štát prichádza opakovane s balíčkami opatrení na boj proti daňovým podvodom, rovnako by to malo byť aj pri opatreniach na boj proti zneužívaniu sociálneho systému.



ZPS sa zároveň ohradilo voči tvrdeniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), podľa ktorého niektoré firmy posielajú svojich zamestnancov umelo na PN v zimných mesiacoch, teda mimo sezóny, keď nie je dostatok práce. Podnikatelia upozornili, že rozhodnutie o PN je v kompetencii ošetrujúceho lekára, ktorý ako jediný môže posúdiť zdravotný stav danej osoby a rozhodnúť o jej práceneschopnosti.