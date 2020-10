Podnikatelia: Vláda sa pri opatreniach z prvej vlny pandémie nepoučila

Bratislava 13. októbra (TASR) - Vláda prijala opatrenia na boj s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, no podľa Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) sa vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu z prvej vlny nepoučila. Kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) sa podľa združenia nedarí stabilizovať epidemiologickú situáciu tak, aby spôsobila čo najmenšie škody.



"Napriek tomu, že mnohé firmy a prevádzky investovali nemalé zdroje do zvýšenia hygienických štandardov, štát opäť zavádza plošné opatrenia a správa sa nepredvídateľne," uviedlo ZPS v reakcii na sprísnenie opatrení.



Firmy očakávali možnosť pripomienkovania prijatých opatrení a zohľadnenie ich skúseností. Chýbajú im informácie o možných scenároch vývoja, z ktorých by bolo jasné, aké opatrenia nás čakajú a aké budú kompenzácie.



ZPS zdôraznilo, že sa opakuje situácia z prvej vlny, keď podnikateľské organizácie poukazovali na to, že prijímanie zákazov a zatváranie prevádzok nejde ruka v ruke s ohlasovaním ekonomických opatrení.



Z prieskumov ZPS po začatí pandémie vyplynulo, že značná časť podnikateľských subjektov, najmä v najviac dotknutých sektoroch, nemá vytvorené dostatočné rezervy. Napriek silnejšej letnej sezóne sa im nepodarilo dobehnúť straty z prvej polovice roka ani vytvoriť rezervy na ďalšie obdobie.