ZPS:Automatizácia a umelá inteligencia vyžadujú od ľudí nové zručnosti

Bratislava 21. marca (TASR) - Automatizácia a umelá inteligencia (AI) vyžadujú, aby ľudia disponovali novými zručnosťami. Školy by tomu mali prispôsobiť výučbu. O týchto témach diskutovali v utorok zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity zo Slovenska a Českej republiky na 4. ročníku konferencie o podnikateľskom vzdelávaní Zručnosti do neznámej budúcnosti, ktorú zorganizovalo Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS).



"Umelá inteligencia nemá nahradiť ľudí. Jej potenciál je potrebné využiť tak, aby ľuďom pomáhala v ich práci a posúvala ich schopnosti," priblížil jeden z rečníkov konferencie Pavel Wimmer, spoluzakladateľ spoločnosti DNAi, ktorá pomáha firmám aplikovať najnovšie poznatky z oblasti výskumu a vývoja AI. Aplikácia umelej inteligencie v rôznych sektoroch podľa jeho slov zmení trh práce a požiadavky na vzdelávanie.



Aj podľa slov Jána Solíka, prezidenta ZPS, je dôležité, aby vzdelávacie systémy v čo najväčšej miere zohľadnili zmeny a pripravili študentov na život v neustále sa meniacom svete. "Žijeme v časoch, keď sa dramaticky mení obsah povolaní. Mnohé profesie zanikajú, iné vznikajú a ľudia budú musieť meniť povolania niekoľkokrát v živote. Dôležitejšie ako odbor, ktorý ľudia vyštudovali, bude to, ako rýchlo sa vedia prispôsobiť zmenám a naučiť sa nové veci," dodal prezident ZPS.