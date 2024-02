Zraniteľní odberatelia plynu môžu oznámiť záujem o zmenu dodávateľa

Bratislava 20. februára (TASR) - Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o zmenu dodávateľa alebo neregulované ceny na rok 2025 do konca marca. Informoval o tom Ondrej Šebesta, hovorca akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP).



Spresnil, že odberatelia, ktorí majú v roku 2024 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho dodávateľa o ukončenie tejto zmluvy do 31. marca. Táto zmena bude mať účinnosť od 1. januára 2025. V prípade, že ju neuskutočnia, zmluva sa im automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok.



Upozornil, že zraniteľní odberatelia, ktorí chcú zmeniť dodávateľa alebo uzavrieť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za neregulované (trhové) ceny od 1. januára 2025, by mali doručiť výpoveď svojmu súčasnému dodávateľovi do 31. marca.



Šebesta dodal, že ak odberatelia chcú pokračovať v dodávke elektriny a plynu za regulované ceny a nechcú zmeniť dodávateľa, nemusia robiť nič. Súčasná zmluva o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu sa im automaticky predĺži na celý kalendárny rok 2025.