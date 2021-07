Žreby Niké: Ohňostroj šťastia potešil výhercu sumou 10 000 eur!

Bratislava 26. júla (OTS) - Výherca dlho nečakal. Hneď ako si kúpil žreb od Niké, zotrel ho, prešiel všetkých päť hier a potešil sa tomu, že vyhral tisíc eur. Vtedy ešte netušil, ako veľmi sa mýlil. Keď si následne chcel nechať sumu vyplatiť, pani za pokladňou mu urobila deň ešte krajším. Pozrela sa poriadne na Ohňostroj šťastia a zistila, že majiteľ žrebu nevyhral spomínaných tisíc eur, ale krásnych 10-tisíc eur! Podarilo sa mu to tak, že trafil 9 slov v štvrtej hre.“ povedal výherca, ktorý uviedol, že zatiaľ nevie, čo si za takúto sumu kúpi. Môže to byť napríklad nové auto.Novopečený majiteľ fantastickej výhry priznal, že s Niké sa zabáva často. A darí sa mu vyhrávať. „Výherca takisto povedal, že výhrou 10-tisíc eur to u neho nekončí. Žreby od Niké si totiž plánuje kupovať aj naďalej. Ako povedal, vždy sa teší na novinky, ktoré po novom odporučí aj svojim priateľom.Žreb Ohňostroj šťastia je doslova neprehliadnuteľný. Hneď na prvý pohľad zaujme blyšťavým zovňajškom. Okrem toho svojou veľkosťou pripomína knižku, ktorá vo svojom vnútri ukrýva hotový poklad.Žreb obsahuje päť hracích polí, ktoré sú zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa hneď dozviete o možnej okamžitej výhre. Na žrebe je pritom možný súbeh viacerých výhier. Zotriete stieraciu vrstvu hracieho poľa označeného VÝHERNÉ ČÍSLA, SYMBOLY, PÍSMENÁ, kde sa nachádzajú všetky výherné čísla, symboly a písmená. Najvyššia možná výhra, 500 000 eur, stále čaká na svojho majiteľa!Neváhajte a navštívte pobočky Niké, kde si môžete vybrať zo širokej ponuky. Výhry čakajú možno práve na vás! Kompletný prehľad žrebov nájdete tu