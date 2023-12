Zrekonštruovaný most v Kežmarku na ceste I/66 už slúži verejnosti

Kežmarok 8. decembra (TASR) - Po niekoľkých rokoch môžu obyvatelia mesta Kežmarok a tiež tranzitná doprava opäť využívať most na hlavnom ťahu. Hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi informoval, že motoristickej verejnosti slúži od piatka.



"Koncom novembra sa vykonala hlavná prehliadka a zaťažovacia skúška mosta. Následne sa začiatkom decembra uskutočnila obhliadka dopravného značenia zo strany Policajného zboru a potom preberacie konanie. Všetky prehliadky potvrdili, že most sa môže uviesť do užívania," uviedol Guzi. Dodal, že počas decembra práce na moste realizované nebudú, k demontáži mostných provizórií pristúpi zhotoviteľ v januári 2024. V jarných mesiacoch nového roka budú práce spočívať vo výmene asfaltových vrstiev na kruhovom objazde a na napojení v smere od Popradu. Taktiež sa bude realizovať celková úprava plôch dotknutých stavbou a úprava plôch blízkeho supermarketu, ktoré boli využívané v rámci stavby.



"Termín ukončenia stavby je apríl 2024. Zmluvná cena diela je 1,79 milióna eur s DPH," dodal hovorca.



Frekventovaný most na ceste I/66 uzavreli pre jeho havarijný stav, v meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu a od februára 2020 jazdili vodiči po dočasnom premostení. Denne prejde úsekom okolo 20.000 áut a patrí medzi najexponovanejšie na Slovensku, keďže ho okrem miestnych využíva aj tranzitná doprava.